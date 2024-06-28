روبوتات دردشة تشبه المشاهير.. ماذا تخطط غوغل؟
أصبحت ثورة الذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل، وهي تظهر في مجالات مختلفة من حياتنا، ففي بعض الحالات قد تلاحظها على منصة التواصل الاجتماعي، وفي أحيان أخرى، قد تأتي مع جهاز مثل الهاتف الجديد.
وتعد غوغل واحدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقود التوجه نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد خطت بالفعل خطوات كبيرة على هذه الجبهة من خلال تطوير Gemini. الآن، يعتقد البعض أن الشركة تركز بشكل خاص على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير تجربة روبوتات الدردشة.
روبوتات تشبه المشاهير
تطور غوغل روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي تشبه المشاهير والمؤثرين على موقع يوتيوب، وهذا يضع غوغل كمنافس قوي في السوق المتنامي لمرافقي الذكاء الاصطناعي التفاعلي، بعد عروض مماثلة من ميتا والشركات الناشئة مثل Character.ai.
وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بشراكات محددة مع المشاهير لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن مصادر قريبة قالت إن غوغل قد تطلق برنامج الدردشة الآلي هذا في وقت مبكر من هذا العام.
ويشاع بأن هذا المشروع يقوده فريق مكون من عشرة أشخاص بما في ذلك المدير التنفيذي لفريق Google Doodle ريان جيرميك، ومن المتوقع في البداية أن تأتي هذه الميزة كجزء من عروض Google Labs.
التحدث مع شخصيتك المفضلة
وسيسمح برنامج الدردشة الآلي الجديد من غوغل للجماهير بالتفاعل مباشرة مع إصدارات الذكاء الاصطناعي لشخصياتهم المفضلة.
علاوة على ذلك، سيتضمن برنامج الدردشة التفاعلي هذا أيضًا ميزة إنشاء المستخدم والتي ستسمح بتصميم روبوتات الدردشة الخاصة بالمستخدمين بشخصيات ومظاهر محددة.
ولا يزال من غير الواضح أي من المشاهير وأصحاب النفوذ الذين تخطط غوغل للدخول في شراكة معهم، وما إذا كانت الميزة ستكون متاحة لعامة الناس في الأيام المقبلة.
وسيتم تشغيل روبوتات الدردشة القادمة من غوغل بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini.
يذكر أن ميتا أطلقت أيضًا خدمة مماثلة العام الماضي تتيح للمستخدمين التحدث إلى المشاهير وأصحاب النفوذ مثل باريس هيلتون وسنوب دوغ ومستر بيست ودواين وايد.
ومع ذلك، تشبه روبوتات الدردشة هذه فقط شخصيات خيالية بدلاً من الاستناد إلى الحياة الفعلية للمشاهير.