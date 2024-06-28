روبوتات دردشة تشبه المشاهير.. ماذا تخطط غوغل؟

أصبحت ثورة الذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل، وهي تظهر في مجالات مختلفة من حياتنا، ففي بعض الحالات قد تلاحظها على منصة التواصل الاجتماعي، وفي أحيان أخرى، قد تأتي مع جهاز مثل الهاتف الجديد.

وتعد غوغل واحدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقود التوجه نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وقد خطت بالفعل خطوات كبيرة على هذه الجبهة من خلال تطوير Gemini. الآن، يعتقد البعض أن الشركة تركز بشكل خاص على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير تجربة روبوتات الدردشة.