روسيا سترسل مركبة إغاثة لمحطة الفضاء الدولية بعد حادثة تسرب

وقالت روسكوسموس في بيان: "تقرر إرسال مركبة الفضاء سويوز إم إس، 23 في 20 شباط/فبراير 2023، دون ركاب، لكن مع المعدات اللازمة".

وكان من المقرر مبدئيًا أن تقلع المركبة، في 16 آذار/مارس، لنقل 3 رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا الأمريكية في هيوستن، جويل مونتالبانو: "لا نسمي مركبة سويوز هذه احتياطية، بل هي مركبة بديلة.. في الوقت الحالي، الطاقم بأمان على متن المحطة".

ولم يتم الإعلان عن موعد عودة الرائدين الروسيين والرائد الأمريكي، الذي كان مقررًا مبدئيًا، في 28 آذار/مارس، لكن مهمتهم ستمدد "أشهرًا عدة"، على ما أعلن مدير الرحلات الجوية المأهولة في روسكوسموس، سيرغي كريكاليوف، خلال مؤتمر صحفي.

إلى ذلك، ستعود المركبة المتضررة إلى الأرض فارغة، ربما "في منتصف آذار/مارس أو نهايته"، وفق كريكاليوف.

سيناريوهات للطوارئ

وبانتظار وصول المركبة البديلة، وفي حال حصول طوارئ تستدعي إخلاء محطة الفضاء الدولية، تدرس وكالتا الفضاء الروسية والأمريكية سيناريوهات عدة، لكن الوكالتين أكدتا أن هذا الاحتمال لا يزال بعيدًا.

ويتمثل السيناريو الأول في إحضار أفراد الطاقم الثلاثة على متن مركبة سويوز المتضررة، رغم مخاوف بشأن درجة الحرارة التي يمكن الوصول إليها داخل المركبة الفضائية وقت الهبوط.