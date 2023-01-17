ابتكار تقنية ليزرية قد تحدث "نقلة" في صناعة الأجهزة الإلكترونية

واختبر الباحثون نوعين من الليزر، يتألف الأول من خليط الياقوت والتيتانيوم بمعدل نبض يبلغ 0.8 ميكرو متر ما يسمح بمعالجة السيليكون المستخدم بكثرة في صناعة الإلكترونيات.

واستخدم الباحثون ليزرا آخر من الإلكترونات الحرة بنبض يبلغ 11.4 ميكرو متر، وقيم الباحثون أداء الليزر على مستوى مجهري ومنظور؛ للتأكد من نقاوة نقل الإلكترونات، في حين اختبر الباحثون استقرار الإلكترونات باستخدام أشعة إكس.

وتتضمن الدراسة أول محاولة لدراسة الليزر عالي الدقة، القابل للتوظيف في تطبيقات مختلفة بعد اختيار مواصفاته المطلوبة بناء على نوعه.

ويعمل الباحثون على تطوير التقنية الليزرية لزيادة سهولتها وكفاءتها وقابليتها لإنتاج هياكل نانوية غير مسبوقة، يمكن استثمارها في كثير من صناعات الأجهزة الإلكترونية.