"ميتا" ترسم ملامح المستقبل.. نظارات ذكية وشراكات استراتيجية

أطلقت شركة "ميتا" مؤتمرها السنوي "Connect 2025" وسط اهتمام عالمي واسع من خبراء التقنية والمطورين، حيث قدمت الشركة مجموعة من الابتكارات التي تؤكد مساعيها للهيمنة على سوق الأجهزة القابلة للارتداء وتعزيز تقنيات الواقع الممتد.

والمؤتمر، الذي افتُتح بكلمة للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، جاء ليكشف عن نقلة نوعية في مسار الشركة، إذ ركز على إدماج الذكاء الاصطناعي مباشرة في النظارات الذكية والأجهزة الموجهة للمستخدمين في حياتهم اليومية.

نظارات بشاشة عرض

أبرز ما شد الأنظار كان إطلاق نظارات "Meta Ray-Ban Display"، أول نموذج من "ميتا" مزود بشاشة عرض تعتمد تقنية الموجات الضوئية "Waveguide". وهذه التقنية تسمح للمستخدم برؤية الترجمة الفورية ومؤشرات الملاحة ومعلومات مساعدة في لحظتها، ما يفتح الباب أمام تجربة استخدام أكثر اندماجًا. وتدعم النظارات أيضًا التحكم عبر إيماءات اليد باستخدام سوار ذكي يعتمد على إشارات كهربائية عضلية.

الجيل الثاني من Ray-Ban

وقدمت "ميتا" نسخة محدثة من نظاراتها الشهيرة تحت اسم "Meta Ray-Ban 2"، التي تحافظ على التصميم العصري المعروف مع تحسينات بارزة في عمر البطارية وراحة الاستخدام، وبقاء التركيز على كونها أداة عملية للتصوير والتوثيق اليومي.

تعاون مع Oakley وAsus

وفي خطوة توسع نطاق منتجاتها، أعلنت "ميتا" عن نظارات رياضية جديدة بالتعاون مع "Oakley" تحت اسم "Meta Sphaera"، بتصميم مستوحى من العدسات الرياضية، ومن مزاياها وجود كاميرا مدمجة وعدسات منحنية.

أما في مجال الواقع الافتراضي المخصص للألعاب، فقد شكلت شراكة مع شركة "Asus ROG" لإطلاق خوذة الواقع الافتراضي "ROG Tarius"، الموجهة خصيصًا لعشاق الألعاب، لتدخل المنافسة إلى جانب خوذة "Meta Quest" الشهيرة.

بناء منظومة متكاملة

ويرى محللون أن "ميتا" تسعى من خلال هذه المنتجات إلى توفير أجهزة عملية يمكن للمستخدم الاعتماد عليها يوميًا.

ويعكس المؤتمر توجه الشركة نحو بناء منظومة متكاملة من الأجهزة والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها موقعًا رياديًا في سوق يشهد منافسة محتدمة من شركات كبرى مثل "أبل" و"سامسونغ".

ويستمر مؤتمر "Connect 2025" على مدار يومين، حيث يتضمن جلسات للمطورين وعروضًا تقنية، مع إمكانية متابعة الفعاليات عبر الإنترنت أو من خلال الواقع الافتراضي على منصة "Horizon Worlds".

وبهذه الخطوات، تؤكد "ميتا" أن المستقبل بات أقرب مما نتخيّل، وأن النظارات الذكية لم تعد مجرد فكرة مستقبلية، بل واقعًا بدأ بالفعل بشق طريقه إلى حياتنا اليومية.