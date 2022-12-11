باحثون يتوصلون لمادة في الخضروات تقي من السرطان
توصل فريق من الباحثين من بولندا مؤخراً إلى أن بعض أنواع الخضروات، مثل البطاطس والطماطم والباذنجان، يمكن أن تحمل مفتاح التغلب على السرطان.
ويقول الباحثون إن الدراسات أشارت إلى أن "الجليكو الكالويد"، وهي مواد كيميائية طبيعية موجودة أيضًا في الفلفل والتوت، تحمل بعض الخصائص المضادة للسرطان.
ويعتقد الباحثون أن المركبات النشطة بيولوجيًا في الخضروات يمكن أن تساعد المرضى أيضًا على تفادي الآثار الجانبية الوحشية للعلاجات الحالية.
وعلى الرغم من نجاحه الكبير في قتل الخلايا السرطانية، إلا أن العلاج الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية غير المريحة، مثل تساقط الشعر والغثيان والتعب؛ وذلك لأن الأدوية تقتل عن غير قصد الخلايا السليمة في أماكن أخرى من الجسم، إلى جانب استهداف الخلايا السرطانية.
وقالت ماجدالينا وينكيل من جامعة "آدم ميكيفيتش" في بوزنان، وزملاؤها، إن هذا جعل الأمر يستحق إعادة فحص خصائص النباتات الطبية.
وراجع فريقها الأدلة على "الجليكوالكالويد" - وهي مركبات وفيرة في عائلة نباتات Solanacease، والتي تشمل البطاطس والطماطم والباذنجان. ورأى فريق وينكيل أنه في الجرعات الصحيحة يمكن أن تكون هذه المواد الكيميائية "أدوات سريرية قوية".
وركز الباحثون على 5 جليكوالكالويد هي - السولانين والشاكونين والسولاسونين والسولامارجين والتوماتين - والتي تعتقد وينكيل أنه يمكن استخدامها لتطوير الأدوية في المستقبل.
وتوضح النتائج، الواردة في دورية Frontiers in Pharmacolog، أن السولانين ثبت أنه يمنع المواد الكيميائية المسرطنة - تلك المعروفة بأنها تسبب السرطان - من التحول إلى مواد مسرطنة في الجسم.
وأظهرت الدراسات التي أجريت على نوع معين من خلايا سرطان الدم، بجرعات صغيرة، أن السولانين يقتلهم. وفي الوقت نفسه، قال الفريق إن الشاكونين له خصائص مضادة للالتهابات، مع إمكانية علاج الإنتان. واقترحت الأبحاث أن Solamargine يمكن أن يمنع خلايا سرطان الكبد من التكاثر.
ويقول الباحثون إنه قد يكون علاجًا تكميليًا حاسمًا؛ لأنه يستهدف الخلايا الجذعية السرطانية، والتي يُعتقد أنها تلعب دورًا مهمًا في مقاومة أدوية السرطان، كما يُعتقد أن السولاسونين يعمل بطريقة مماثلة.
وفقًا للنتائج، يدعم التوماتين تنظيم الجسم لدورات الخلايا، مما يساعد الجسم على قتل الخلايا السرطانية.
ولكن لم يتم إجراء أي بحث حتى الآن حول كيفية محاربة المواد الكيميائية للسرطان في الخلايا البشرية، وهي واحدة من المراحل الأولى للبحث.
وقالت وينكيل إن هذه الاختبارات حيوية لتأكيد أي الجليكوالكالويد "آمن وواعد بما يكفي لاختباره على البشر".
وأضافت: "لا يزال العلماء في جميع أنحاء العالم يبحثون عن الأدوية التي ستكون قاتلة للخلايا السرطانية ولكنها في نفس الوقت آمنة للخلايا السليمة.
وتابعت: "ليس الأمر سهلاً على الرغم من التقدم في الطب والتطور القوي لتقنيات العلاج الحديثة، لهذا السبب قد يكون من المفيد العودة إلى النباتات الطبية التي تم استخدامها منذ سنوات مع النجاح في علاج الأمراض المختلفة".
وأشارت وينكيل إلى أنه إذا كانت المواد الكيميائية «لا تستطيع تكرار الأدوية المضادة للسرطان المستخدمة في الوقت الحاضر، فربما يزيد العلاج المشترك من فعالية العلاج».
واستخدمت النباتات لمحاربة السرطان لعقود، مثل دواء العلاج الكيميائي Taxol، المصنوع من لحاء الأشجار. لكن لا يوجد بحث يقول إن مجرد تناولها خلال اليوم سيقتل الخلايا السرطانية، حتى لو كان اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في منع الأورام في المقام الأول.
ووفقاً للباحثة، فإنها ليست بديلاً عن علاج السرطان، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة، والتي يمكن أن تعالج الأشخاص المصابين بالمرض إذا تم اكتشافهم مبكرًا بما فيه الكفاية.
بدوره، قال الدكتور تشارلز إيفانز، مدير المعلومات البحثية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "تنتج النباتات مجموعة ضخمة ومتنوعة من المواد الكيميائية المثيرة للاهتمام وغير المدروسة، بعض هذه المواد الكيميائية لها تأثيرات مضادة للسرطان عند اختبارها في المختبر، وبعضها، مثل تاكسول، أصبح حتى أدوية نستخدمها في علاج السرطان اليوم".
وشدد على أنه "من المهم التأكيد على أن العديد من هذه المركبات لن تكون مناسبة كأدوية، إما لأنها ليست فعالة بما يكفي أو لأنها ليست آمنة بما يكفي لتقديمها للناس".
ووفقاً للخبير، "من الضروري أن نستكشف كل السبل الممكنة لاكتشاف علاجات جديدة، ولهذا السبب من الأهمية بمكان أن يحقق الباحثون في هذه المواد الكيميائية لمعرفة ما إذا كانت لديها القدرة على أن تصبح أدوية جديدة".