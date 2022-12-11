باحثون يتوصلون لمادة في الخضروات تقي من السرطان

توصل فريق من الباحثين من بولندا مؤخراً إلى أن بعض أنواع الخضروات، مثل البطاطس والطماطم والباذنجان، يمكن أن تحمل مفتاح التغلب على السرطان.

ويقول الباحثون إن الدراسات أشارت إلى أن "الجليكو الكالويد"، وهي مواد كيميائية طبيعية موجودة أيضًا في الفلفل والتوت، تحمل بعض الخصائص المضادة للسرطان.

ويعتقد الباحثون أن المركبات النشطة بيولوجيًا في الخضروات يمكن أن تساعد المرضى أيضًا على تفادي الآثار الجانبية الوحشية للعلاجات الحالية.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في قتل الخلايا السرطانية، إلا أن العلاج الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الآثار الجانبية غير المريحة، مثل تساقط الشعر والغثيان والتعب؛ وذلك لأن الأدوية تقتل عن غير قصد الخلايا السليمة في أماكن أخرى من الجسم، إلى جانب استهداف الخلايا السرطانية.

وقالت ماجدالينا وينكيل من جامعة "آدم ميكيفيتش" في بوزنان، وزملاؤها، إن هذا جعل الأمر يستحق إعادة فحص خصائص النباتات الطبية.

وراجع فريقها الأدلة على "الجليكوالكالويد" - وهي مركبات وفيرة في عائلة نباتات Solanacease، والتي تشمل البطاطس والطماطم والباذنجان. ورأى فريق وينكيل أنه في الجرعات الصحيحة يمكن أن تكون هذه المواد الكيميائية "أدوات سريرية قوية".

وركز الباحثون على 5 جليكوالكالويد هي - السولانين والشاكونين والسولاسونين والسولامارجين والتوماتين - والتي تعتقد وينكيل أنه يمكن استخدامها لتطوير الأدوية في المستقبل.

وتوضح النتائج، الواردة في دورية Frontiers in Pharmacolog، أن السولانين ثبت أنه يمنع المواد الكيميائية المسرطنة - تلك المعروفة بأنها تسبب السرطان - من التحول إلى مواد مسرطنة في الجسم.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على نوع معين من خلايا سرطان الدم، بجرعات صغيرة، أن السولانين يقتلهم. وفي الوقت نفسه، قال الفريق إن الشاكونين له خصائص مضادة للالتهابات، مع إمكانية علاج الإنتان. واقترحت الأبحاث أن Solamargine يمكن أن يمنع خلايا سرطان الكبد من التكاثر.