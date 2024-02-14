مهمة فضائية جديدة لاستطلاع القطب الجنوبي للقمر

تنطلق المركبة الفضائية Nova-C الخاصة بشركة "إنتويتيف ماشينز" على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس"، الأربعاء، في رحلة للهبوط على سطح القمر، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب الموقع، فإن "المركبة ستنطلق من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا، وسيكون ذلك أحدث هبوط أمريكي آلي على سطح القمر منذ انطلاق المركبة الفضائية سيرفيور7 في 1968، وقد يشكل ذلك حدثاً لاكتساب الأرباح من اكتشاف القمر".

وتعد مهمة شركة "إنتويتيف ماشينز"، المعروفة باسم "IM-1" أولى المهمات من بين خمس بعثات خاصة للقمر هذا العام، وبعد إطلاق "إنتويتيف ماشينز" مركبتها، من المتوقع أن تصل إلى القمر في 22 فبراير، وستحاول نقل مجموعة من التجارب العلمية لوكالة "ناسا" إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر.