مهمة فضائية جديدة لاستطلاع القطب الجنوبي للقمر
تنطلق المركبة الفضائية Nova-C الخاصة بشركة "إنتويتيف ماشينز" على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبيس إكس"، الأربعاء، في رحلة للهبوط على سطح القمر، بحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.
وبحسب الموقع، فإن "المركبة ستنطلق من مركز كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا، وسيكون ذلك أحدث هبوط أمريكي آلي على سطح القمر منذ انطلاق المركبة الفضائية سيرفيور7 في 1968، وقد يشكل ذلك حدثاً لاكتساب الأرباح من اكتشاف القمر".
وتعد مهمة شركة "إنتويتيف ماشينز"، المعروفة باسم "IM-1" أولى المهمات من بين خمس بعثات خاصة للقمر هذا العام، وبعد إطلاق "إنتويتيف ماشينز" مركبتها، من المتوقع أن تصل إلى القمر في 22 فبراير، وستحاول نقل مجموعة من التجارب العلمية لوكالة "ناسا" إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر.
ستراقب أدوات "ناسا" السبعة الموجودة على متن المركبة، الغبار الناعم الموجود فوق سطح القمر مباشرةً، وستأخذ قياسات دقيقة لتحديد موقع مركبة Nova-C وحركتها واستخدامها للوقود أثناء هبوطها.
ووفقا للموقع، فإن ناسا تولي اهتماماً خاصًّا لمنطقة القطب الجنوبي للقمر؛ لأنها موطن لظروف الضوء ودرجة الحرارة الشديدة، ويمكن أن تستضيف يومًا ما بعثات قمرية مأهولة بالأشخاص، وكونها مركبة فضائية خاصة، فإن Nova-C ستحمل عدة حمولات من شركات ومنظمات أخرى، منها كاميرا EagleCam صنعها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة Embry Riddle للطيران التي ستلتقط صورة شخصية للمركبة أثناء الهبوط.
فضلاً عن ذلك، ستحمل المركبة مكعباً يحمل 125 منحوتة مصغرة من الفولاذ المقاوم للصدأ للفنان جيف كونز تصور مراحل القمر، وتخطط "إنتويتيف ماشينز" لمهمتين أخريين بعد IM-1 للهبوط على سطح القمر هذا العام الجاري.