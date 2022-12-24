تشييد منزل ذكي متكامل من تقنيات تسلا للطاقة الخضراء

وقال محمد عبد الله، المدير التنفيذي للشركة: "يختلف سعر ألواح تسلا الشمسية وفقا لعوامل عدة؛ منها أبعاد السطح وتعقيده، وعدد البطاريات اللازمة، إذ تنخفض تكلفة التركيب للسطوح المستوية، مقارنة بالسطوح المائلة والمتعرجة".

وأضاف: "بلغ متوسط تكلفة الألواح الشمسية حوالي 500 دولار للمتر المربع، ما يشبه تكلفة تركيب سقف جديد وإضافة ألواح شمسية إليه، ولكن ألواح تسلا تدمج الاثنين معا وتوفر تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية أيضا"؛ وفقا لموقع إليكتريك.

وتأتي خطوة الشركة في ظل توجه عالمي نحو تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة في المنازل، عملا بالتوصيات السلوكية الداعية إلى تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة.

ويمكن للطاقة الشمسية المتجددة أن تحل مكان الشبكة الكهربائية الموصولة إلى المنازل، ما يخفض انبعاثات الكربون ويصب في إطار الجهود الرامية إلى محاربة التغير المناخي.