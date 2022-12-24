تشييد منزل ذكي متكامل من تقنيات تسلا للطاقة الخضراء
نجحت شركة "غود فيث إينيرجي" الأمريكية، في تشييد منزل يعتمد بالكامل على تقنيات الطاقة النظيفة التي توفرها شركة "تسلا" الأمريكية.
واستخدم التقنيون جميع منتجات الطاقة الخضراء من شركة "تسلا"، التي تعاونت في الآونة الأخيرة مع شركات مختلفة لتركيب أجهزة الطاقة وتقنياتها المتعددة في المنازل، بدلا من إدارة تركيبها فقط، متوجهة بذلك لتصبح المزودة الأولى لتقنيات الطاقة المنزلية.
وتوفر شركة "تسلا" ألواحا شمسية للأسقف، تولد طاقة كهربائية نظيفة مساعدة للمنزل، وتعمل وفق اختلاف الظل والاتجاه.
ويمتاز المنزل الموجود في ولاية "تكساس" الأمريكية بسطح يولد الطاقة الشمسية باستطاعة 30 كيلو واط، ويمتد على مساحة حوالي 1000 متر مربع.
واستخدم التقنيون ألواحا شمسية ذات أبعاد قياسية مشابهة للألواح الأخرى، ولكنها تمتاز بمرونتها وتوافقها مع تقنيات "تسلا" الأخرى.
وجهزت شركة البناء المنزل بتقنية "باور وول" لتخزين الطاقة الكهربائية المتولدة من الألواح الشمسية في بطاريات مدمجة بجدران المنزل، وركبت الشركة 5 جدران للطاقة باستطاعة تبلغ 67.5 كيلو واط في الساعة.
وأضافت شركة البناء منتج "تسلا" الجديد، وهو عبارة عن محولات شمسية طرحتها "تسلا" حديثا، لتنافس شركات كبرى في هذا المجال؛ مثل "سولار إيدج" و"إنفيس" الأمريكيتين، واستخدم التقنيون 3 محولات شمسية باستطاعة 7.6 كيلو واط.
وقال محمد عبد الله، المدير التنفيذي للشركة: "يختلف سعر ألواح تسلا الشمسية وفقا لعوامل عدة؛ منها أبعاد السطح وتعقيده، وعدد البطاريات اللازمة، إذ تنخفض تكلفة التركيب للسطوح المستوية، مقارنة بالسطوح المائلة والمتعرجة".
وأضاف: "بلغ متوسط تكلفة الألواح الشمسية حوالي 500 دولار للمتر المربع، ما يشبه تكلفة تركيب سقف جديد وإضافة ألواح شمسية إليه، ولكن ألواح تسلا تدمج الاثنين معا وتوفر تكلفة استهلاك الكهرباء المنزلية أيضا"؛ وفقا لموقع إليكتريك.
وتأتي خطوة الشركة في ظل توجه عالمي نحو تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة في المنازل، عملا بالتوصيات السلوكية الداعية إلى تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة.
ويمكن للطاقة الشمسية المتجددة أن تحل مكان الشبكة الكهربائية الموصولة إلى المنازل، ما يخفض انبعاثات الكربون ويصب في إطار الجهود الرامية إلى محاربة التغير المناخي.