السعودية تبدأ أكبر حملة لجمع وإعادة تدوير النفايات التقنية

ويقول القائمون على المبادرة إنها تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية وتقليل الهدر المالي عبر إعادة تدوير الأجهزة، إضافة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الخدمات التقنية من خلال هذه المبادرة.

ويشمل التدوير مسارين، حيث يختص المسار الأول بأجهزة الحاسب الآلي لإتلافها والتبرع بإيراد المواد الأولية الناتجة عنها، أو إصلاحها والتبرع بها للأسر المحتاجة مع التأكيد على مسح بياناتها كافة بما لا يتيح أي احتمالية لاسترجاع البيانات أو إمكانية استخدامها.

أما المسار الثاني فهو يختص ببقية الأجهزة الأخرى حيث سيتم إتلافها من خلال الوسائل المخصصة وتحويلها إلى مواد أولية والتبرع بإيراداتها للأسر المحتاجة.

ويؤكد القائمون على المبادرة على التزامهم بحماية المستخدمين وحفظ خصوصية بياناتهم الموجودة في الأجهزة التي يتبرعون بها ويسلمونها للإتلاف أو الإصلاح.

وتتوج مبادرة "دور جهازك"، مبادرات أخرى أطلقها سابقاً أفراد وجمعيات خيرية تحت عناوين مختلفة، مثل "لا تترجها في الدرج" و "لنعمة رقمية تدوم"، وسعت للهدف ذاته.