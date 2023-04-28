حرب شرائح إلكترونية على جبهة الذكاء الاصطناعي

باتت الشرائح الإلكترونية المُستخدمة بعشرات الآلاف في برامج من أمثال "تشات جي بي تي" والتي تُعد باهظة الثمن ومعقّدة، من المسائل الرئيسية لشركات التكنولوجيا العملاقة التي تتسابق في مجال الذكاء الاصطناعي من سيليكون فاليه وصولاً إلى تايوان.

وأصبحت شركة "أوبن إيه آي" الناشئة التي صممت "تشات جي بي تي" في الطليعة مع الجهة الرئيسية المستثمرة فيها، أي مجموعة "مايكروسوفت"، منذ النجاح الواسع الذي حققه هذا البرنامج القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستقطابه ملايين المستخدمين نظراً إلى قدرته على إنتاج كل أنواع النصوص بمجرّد طلب باللغة المحكية.

إلا أن الجهة الوحيدة التي تحقق أرباحاً مالية هي شركة "نفيديا"، على ما لاحظ المحلل لدى شركة "غارتنر" للأبحاث التكنولوجية ألن بريستلي.

ومع أن "مايكروسوفت" دمجت الذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد من خدماتها على الإنترنت، "لم تتوصل بعد إلى كيفية تحقيق عائدات إضافية منها"، بحسب الخبير.