فيسبوك وإنستغرام تطلقان خدمة الاشتراك المدفوع

أطلقت فيسبوك وإنستغرام، اليوم الجمعة، أول خدمة اشتراك مدفوعة لمدة أسبوع؛ لاختبار استعداد المستخدمين للدفع مقابل ميزات كانت مجانية في السابق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مواجهة انخفاض عائدات الإعلانات، تجري الشركة الأم ميتا اختباراً لاشتراكات مدفوعة في أستراليا ونيوزيلندا قبل تقديمها في أسواق أكبر.

وتبلغ تكلفة الخدمة 11,99 دولاراً شهرياً للمستخدمين المشتركين فيها على الإنترنت، و14,99 دولاراً لمن يستخدمونها عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة.