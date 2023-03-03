أول رسالة يوجهها الإماراتي سلطان النيادي من الفضاء
بعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي رسالة من محطة الفضاء الدولية، موجهاً الشكر فيها لكل الداعمين له، مؤكداً أن مهمته الفضائية هي لخدمة البشرية جمعاء.
وقال النيادي: "شكراً جزيلاً لكل مَن وقف معنا.. الحمد لله وصلنا لمحطة الفضاء الدولية.. شكرا لأمي وأبي وعائلتي.. شكراً لقيادتنا الرشيدة التي أولتنا الثقة.. اللهم لك الحمد".
وأضاف: "الإمارات تخطو خطوات جبارة.. وإن شاء الله تتلوها خطوات جبارة في المستقبل، وهذا كله بفضل القيادة الرشيدة ونظرتها والتعاون الدولي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار".
وتابع: "الفضاء مجال واسع مرحب بالتعاون الدولي، وشراكتنا في مهمة طويلة الأمد فيها منفعة للبشرية والإنسانية، والأبحاث العلمية التي سنجريها سترجع بالمنفعة للجميع".
وكان النيادي وجه رسالة قبل الانطلاق إلى الفضاء، مؤكداً أنها ستكون مهمة ناجحة وانطلاقة ناجحة
وقال النيادي: "نحن دائماً وأبداً معكم بنوصل الفضاء وأبعد إن شاء الله".