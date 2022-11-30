ظاهرة كونية ستحدث فوضى في شبكات الطاقة والأقمار الاصطناعية‎‎

يشهد الكون خلال الساعات المقبلة ظاهرة كونية شمسية فريدة ومقلقة، حيث سيطلق تجويف - يشبه الوادي - في الغلاف الجوي للشمس المعروف باسم "الثقب الإكليلي" عاصفة شمسية باتجاه كوكب الأرض.

ووفقًا للخبراء، يمكن أن تنبعث الرياح الشمسية - وهي تيار مستمر من الجسيمات المشحونة - من الحفرة وتتجه نحو الأرض بسرعات مذهلة تصل إلى 1.8 مليون ميل في الساعة.

والمثير للقلق أن العاصفة الشمسية يمكن أن تسبب تقلبات في شبكة الطاقة ومخالفات في اتجاه المركبات الفضائية في شكل "سحب متزايدة" على المركبات المدارية الأرضية المنخفضة.