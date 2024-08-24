5 أمور يجب وضعها في الاعتبار عند شراء آيفون مستعمل | إرم نيوز

كل عام، مع طرح هواتف آيفون الجديدة، تنخفض أسعار الجيل السابق من هواتف آيفون بشكل كبير.

ومع اقتراب "موسم آيفون الجديد"، سيكون هناك تدفق للهواتف في سوق الأجهزة المستعملة؛ ما يجعله الوقت المثالي لأي شخص يفكر في شراء هاتف.

ومع ذلك، فإن شراء هاتف آيفون مستعمل ليس بالأمر البسيط مثل شراء جهاز جديد تمامًا، إلا إذا كنت تحصل عليه من شخص تثق به.

بخلاف ذلك، إليك قائمة مرجعية يجب اتباعها للحصول على صفقة جيدة وأيضًا لتجنب صفقة سيئة.

التحقق من الرقم التسلسلي

بالإضافة إلى مطابقة الرقم التسلسلي أو IMEI للآيفون مع الفاتورة وصندوق البيع بالتجزئة، تأكد من التحقق من الرقم التسلسلي على الموقع الرسمي لشركة أبل.

وسيعطي هذا جميع التفاصيل المتعلقة بالآيفون، بما في ذلك تاريخ التنشيط وفترة الضمان.

فتأكد من أن الرقم التسلسلي على الآيفون يتطابق مع التفاصيل المتوفرة على الموقع الرسمي.

فحص مادي شامل

إذا كنت تشتري جهاز آيفون مستعملًا، فمن الأفضل فحص الجهاز فعليًا قبل إتمام الصفقة بحثًا عن أي خدوش أو أضرار.

وإذا كانت أكثر من اللازم، فلديك سبب آخر للمساومة والحصول عليه بسعر أقل كثيرًا.

في حين أنه من الشائع وجود بعض الخدوش على الشاشة، يجب أن يكون باقي آيفون سليمًا.

تحقق إذا الشاشة أصلية

الشاشة والبطارية هما أكثر أجزاء آيفون قابلية للصيانة. وأفضل طريقة ممكنة للتحقق ما إذا كان قد تم العبث بالشاشة هي التحقق من ميزة TrueTone.

وإذا تم تعطيلها، يعني أنه هناك مشكلة في الشاشة، أو أنها تحتوي على شاشة تابعة لجهة خارجية.

كذلك تأكد أيضًا من أن Face ID يعمل. وإذا فشل، فقد تكون هناك مشكلة في الشاشة أو نظام Face ID نفسه.

تأكد من أن البطارية أصلية

تمامًا مثل الشاشة، تأكد من أن الهاتف يحتوي على بطارية أصلية.

وفي حين أنه من المقبول أن تكون صحة البطارية منخفضة في الآيفون المستعمل، لكن إذا فشل في إظهار أي حالة تتعلق بصحة البطارية، فمن المحتمل أن يكون لديه بطارية غير أصلية.

وحاول الحصول على آيفون يحتوي على صحة بطارية تبلغ حوالي 80%؛ لأن أي شيء أقل من ذلك سيؤثر بشكل كبير على عمر بطارية الجهاز.

أخبار ذات علاقة طلبت تحديثا فوريا.. "أبل" تصحح ثغرة أمنية كبيرة في آيفون

تحقق من الكاميرات

ستحتوي معظم أجهزة الآيفون الحديثة على كاميرتين على الأقل في الخلف، بينما ستحتوي أجهزة الآيفون الاحترافية على ثلاث كاميرات.

افتح تطبيق الكاميرا وتأكد من أن جميع وظائف الكاميرا تعمل كما هو متوقع، وحاول التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو للتأكد من أن الكاميرات في الآيفون المستعمل سليمة.