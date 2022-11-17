سامسونغ تجلب منصة Gaming Hub للملايين من تلفزيوناتها الذكية‎‎

أطلقت شركة سامسونغ منصة الألعاب السحابية Gaming Hub في وقت سابق من هذا العام لتحقق نجاحا كبيرا منذ ذلك الحين.

ورغم أن المنصة متاحة لأجهزة تلفزيون ذكية محددة لعام 2022، فإن سامسونغ لديها خطط كبيرة للمنصة وتريد تقديم النظام الأساسي لملايين العملاء الآخرين.

ولتحقيق ذلك، ستضيف الشركة الكورية الجنوبية مزودي ألعاب سحابية جديدين إلى Gaming Hub العام المقبل وستطلق النظام الأساسي لتحديد أجهزة التلفزيون والشاشات لعام 2021.

وعلى الرغم من ظهور Gaming Hub لأول مرة على عدد محدود من طرازات التلفزيونات الذكية التي تم تقديمها في عام 2022، تخطط سامسونغ الآن لجلب منصة البث لطرازات وشاشات التلفزيونات المصنعة عام 2021.

وستفتح الشركة المنصة بشكل أساسي لملايين العملاء الآخرين قبل نهاية عام 2022، على الأقل في الأسواق التي يتوفر فيها Gaming Hub.

وبحسب موقع "سام موبيل" المقرب من سامسونغ، ففي غضون أسابيع قليلة فقط، ستكون أجهزة تلفزيون الشركة الكورية هي الأولى التي تكون قادرة على بث الألعاب بدقة 4K.

علاوة على ذلك، ستتم إضافة خدمتين إضافيتين للألعاب السحابية إلى Gaming Hub العام المقبل، وفوق كل ذلك، يمكن لمشتري Samsung TV الآن الوصول إلى حزم ألعاب Xbox.

وتقول سامسونغ إن مستخدمي Gaming Hub سيكونون قادرين على بث الألعاب بدقة 4K في الأسابيع القليلة المقبلة، عبر NVIDIA GeForce NOW.