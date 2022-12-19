تويتر تمنع إنشاء حسابات للترويج لمنصات تواصل أخرى

شددت شركة "تويتر"، اليوم الأحد، على أنها ستحذف الحسابات المدشنة بشكل خاص من أجل الترويج لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وكذلك المحتوى الذي يتضمن روابط أو أسماء مستخدمين.

ونشرت الشركة عبر حساب خدمة الدعم الخاص بها تغريدة أكدت فيها أنها لن تسمح بأن يتم استخدام المنصة وحساباتها من أجل الترويج لوسائل تواصل اجتماعي أخرى.

وجاء في التغريدة: "نحن ندرك أن العديد من مستخدمينا نشيطون على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ومع ذلك، لن نسمح بعد الآن بالترويج المجاني لبعض منصات الوسائط الاجتماعية على تويتر".

وأضافت تويتر: "ما زلنا نسمح بنشر المحتوى المتقاطع من أي منصة وسائط اجتماعية، كما أن نشر الروابط أو أسماء المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي غير المدرجة أعلاه لا يعد انتهاكًا لهذه السياسة".

ولم تكن منصة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، مشمولة في القائمة.

وفي الأسبوع الماضي، حلت "تويتر" مجلس الثقة والسلامة، وهي مجموعة تطوعية تشكلت، العام 2016، لتقديم المشورة للمنصة حول قرارات متعلقة بالموقع.

ويأتي هذ التغيير في سياسة "تويتر" بعد إجراءات فوضوية أخرى شهدتها منصة التواصل الاجتماعي منذ أن اشتراها الملياردير إيلون ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وأقال "ماسك" قيادات من الإدارة العليا وسرّح آلاف الموظفين، وسط تخبط بشأن مقدار الرسوم مقابل اشتراك المستخدمين في خدمة تويتر بلو.

وعلق "ماسك" أيضًا حسابات عدة صحفيين بسبب جدل حول نشر بيانات عامة عن طائرة الملياردير.

وأعاد "ماسك" تنشيط الحسابات بعد انتقادات من مسؤولي الحكومة ومجموعات مؤيدة ومنظمات صحفية من عدة مناطق حول العالم، يوم الجمعة، إذ قال البعض إن منصة التدوين المختصر تفسد حرية الصحافة.