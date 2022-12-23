شكاوى من مشكلة غريبة عند تشغيل "أيفون 14 برو" (صور)
اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "أيفون 14 برو" و"برو ماكس" من مشكلة غريبة ظهرت على هواتفهم عند تشغيلها، دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك.
وكشف بعض أصحاب تلك الهواتف عبر منصات التواصل الاجتماعي أن خطوطا أفقية وامضة ظهرت على شاشات الهواتف الخاصة بهم عند تشغيلها، دون معرفة كيفية إصلاح الخلل.
وقال العشرات من مستخدمي شبكة "ريديت" الاجتماعية الشهيرة إن واحدا أو أكثر من الخطوط الخضراء والصفراء قد تومض عبر الشاشة قبل أن تختفي بعد ثوانٍ قليلة عند تشغيل الجهاز.
وأكد عدد من أصحاب تلك المشكلة أنهم تواصلوا مع خدمة الدعم من شركة أبل، وأنها أخبرتهم أن المشكلة ليست ناجمة عن عيب في الأجهزة ولكنها خطأ في نظام التشغيل iOS 16.
وحسب موقع "ماك رومرز"، يبدو أن المشكلة قد بدأت بعد تحديث iOS 16.2 ، على الرغم من أن بعض المستخدمين أبلغوا عن حدوث المشكلة حتى في الإصدارات الأقدم من iOS 16.
ويدعي أحد مستخدمي شبكة "ريديت" أن مهندسًا في شركة أبل أبلغهم عبر الهاتف أن المختصين في الشركة يعملون على تصحيح مشكلة البرنامج، لكن التفاصيل الدقيقة غير معروفة.
وتختبر أبل حاليا نظام التشغيل iOS 16.3 مع المطورين ومختبري الإصدارات التجريبية العامة، ولكن من غير المتوقع إطلاق التحديث حتى أوائل العام المقبل.
وأحدث إصدار من نظام iOS 16 هو الإصدار iOS 16.2، الذي تضمن العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك Apple Music Sing وتطبيق Freeform الجديد من أبل وغيرهما.