شكاوى من مشكلة غريبة عند تشغيل "أيفون 14 برو‎‎" (صور)

اشتكى عدد من مستخدمي هواتف "أيفون 14 برو" و"برو ماكس" من مشكلة غريبة ظهرت على هواتفهم عند تشغيلها، دون أن يكون هناك سبب واضح لذلك.

وكشف بعض أصحاب تلك الهواتف عبر منصات التواصل الاجتماعي أن خطوطا أفقية وامضة ظهرت على شاشات الهواتف الخاصة بهم عند تشغيلها، دون معرفة كيفية إصلاح الخلل.

وقال العشرات من مستخدمي شبكة "ريديت" الاجتماعية الشهيرة إن واحدا أو أكثر من الخطوط الخضراء والصفراء قد تومض عبر الشاشة قبل أن تختفي بعد ثوانٍ قليلة عند تشغيل الجهاز.

وأكد عدد من أصحاب تلك المشكلة أنهم تواصلوا مع خدمة الدعم من شركة أبل، وأنها أخبرتهم أن المشكلة ليست ناجمة عن عيب في الأجهزة ولكنها خطأ في نظام التشغيل iOS 16.