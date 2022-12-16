أداة جديدة من إنستغرام للمساعدة على استعادة الحساب المخترق

والمنصة الجديدة عبارة عن صفحة دعم حساب شاملة، ويمكن للمستخدمين طلب المساعدة في استعادة الحسابات المخترقة، أو الإبلاغ عن حسابات انتحال الشخصية، أو الحصول على المساعدة إذا نسوا كلمات المرور الخاصة بهم.

ومن المحتمل أن تحصل المشكلة الأكثر إلحاحًا بالنسبة للكثيرين على المساعدة عند اختراق حساب، وهو أمر كافح المستخدمون للحصول عليه في الماضي.

وتقول الشركة أيضًا، إنها تعمل على طرق لوقف اختراق الحسابات قبل حدوثه، بما في ذلك إرسال تحذيرات بشأن الحسابات المشبوهة التي قد تنتحل شخصية شخص آخر.