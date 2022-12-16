أداة جديدة من إنستغرام للمساعدة على استعادة الحساب المخترق
أعلنت شركة "إنستغرام" أنها وفرت أداة جديدة للمستخدمين الذين يقعون ضحايا لعمليات القرصنة، تساعدهم على استعادة الوصول إلى حساباتهم.
وأعلنت الشركة عن الأداة من خلال رابط "Instagram.com/hacked"، اليوم، للإبلاغ ومحاولة حل مشاكل الوصول إلى الحساب، بحسب ما كشفت عنه الشركة.
والمنصة الجديدة عبارة عن صفحة دعم حساب شاملة، ويمكن للمستخدمين طلب المساعدة في استعادة الحسابات المخترقة، أو الإبلاغ عن حسابات انتحال الشخصية، أو الحصول على المساعدة إذا نسوا كلمات المرور الخاصة بهم.
ومن المحتمل أن تحصل المشكلة الأكثر إلحاحًا بالنسبة للكثيرين على المساعدة عند اختراق حساب، وهو أمر كافح المستخدمون للحصول عليه في الماضي.
وتقول الشركة أيضًا، إنها تعمل على طرق لوقف اختراق الحسابات قبل حدوثه، بما في ذلك إرسال تحذيرات بشأن الحسابات المشبوهة التي قد تنتحل شخصية شخص آخر.
وعلى نطاق أوسع، بدأت شركة "ميتا"، أخيرًا، في بناء قسم أكثر قوة لخدمة العملاء يهدف إلى مساعدة المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في حساباتهم.
ونصحت الشركة مستخدميها بالتأكد من أن لديهم كلمة مرور قوية، وتمكين المصادقة الثنائية، ومراجعة وزيادة الأمان لحساباتهم في أي وقت من خلال إكمال فحص الأمان في إنستغرام.