"غوغل فوتوز" تطرح أخيرًا ميزة شهيرة تميز بها تطبيق "صور أبل"

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة غوغل عن طرح ميزة جديدة في تطبيق "غوغل فوتوز"، تتيح للمستخدمين إنشاء الملصقات (Stickers) بشكل مباشر من الصور – وهي ميزة كانت متوفرة منذ سنوات ضمن تطبيق "صور أبل".

والميزة تتيح للمستخدمين الضغط مطولًا على العنصر الرئيسي داخل الصورة، ليقوم التطبيق تلقائيًا بتحديده وإنشاء قصاصة منه. بعدها، تظهر خيارات لنسخ العنصر كملصق أو مشاركته مباشرة، وعند استخدام الميزة لأول مرة، قد تظهر نافذة منبثقة تشرح طريقة الاستخدام، ويمكن تجاوزها في حال كان المستخدم على دراية بالخطوات.

ورغم أن تطبيق غوغل فوتوز على نظام iOS ما زال يفتقر لبعض الميزات المتقدمة الموجودة في تطبيق صور أبل – مثل زر "إضافة ملصق" الذي يسمح بحفظ القصاصات في مكتبة الملصقات، وإضافة تأثيرات بصرية مثل Outline وComic وPuffy – إلا أن تقديم الوظائف الأساسية يعدّ خطوة مهمة نحو تطوير تجربة المستخدم.

ومن اللافت أن غوغل قررت توفير هذه الميزة أولًا لمستخدمي iOS، متجاوزة بذلك مستخدمي آندرويد.

ويُعتقد أن هذا التوجه يهدف إلى استقطاب مستخدمي أجهزة أبل وتحفيزهم على استخدام تطبيق غوغل فوتوز. أما مستخدمو آندرويد، فعلى الرغم من أن بعض الشركات مثل سامسونغ توفر مزايا مشابهة، إلا أن هذه الميزة ستكون إضافة جديدة كليًا إلى التطبيق.

حتى الآن، لم تحدد غوغل موعدًا رسميًا لإطلاق الميزة على نظام آندرويد، ويُرجح أن الشركة تفضل التريث قليلًا، خاصة بعد إصدارها مؤخرًا لتحديث يتضمن ميزات جديدة مثل الرسوم المتحركة، والصور السينمائية، والمقاطع المجمعة، والفيديوهات المحسّنة. وقد تنتظر غوغل دمج المزيد من الوظائف قبل طرح تحديث جديد على آندرويد.