يوتيوب يشدد الرقابة على باقة بريميوم عائلي.. تعرف على السبب

بدأت شركة غوغل باتخاذ إجراءات مشدّدة ضد المشتركين في باقة "يوتيوب بريميوم فاميلي" بالمنصة التابعة لها، والذين يشاركون الخدمة مع أشخاص آخرين لا يقيمون معهم في المنزل نفسه.

وأرسلت غوغل رسائل بريد إلكتروني تحذيرية لبعض المشتركين، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع سياسات يوتيوب التي تحظر هذا السلوك منذ عام 2023.

وبحسب التقارير، فإن المشتركين المخالفين الذين يتلقون رسالة من يوتيوب يُمنحون مهلة قدرها 14 يومًا، وبعدها تُلغى كافة المزايا المندرجة ضمن اشتراك بريميوم العائلي، مثل مشاهدة المقاطع دون إعلانات أو تنزيلها لمشاهدتها دون اتصال بصرف النظر عن المدة المتبقية من الاشتراك.

ولن يُحجب الحساب، لكن سيقتصر الحظر على العضوية العائلية، بحيث يُمنع المستخدمين الآخرين جميعهم باستثناء صاحب الحساب.

يعتمد يوتيوب على التحقق من الموقع عبر عناوين IP ونظام GPS كل 30 يومًا، مع مطابقة المنطقة الجغرافية لإعدادات الحساب، وذلك للكشف عن حالات التحايل على الأسعار من خارج البلد.

يُذكر أن سعر اشتراك "بريميوم فاميلي" يبلغ نحو 23 دولاراً شهرياً، بينما يبلغ سعر الاشتراك الفردي الكامل 14 دولاراً. وتبقى الشركة على استعداد لمساعدة المشتركين الذين تم حظرهم عن طريق الخطأ لإثبات أنهم جزء من الأسرة نفسها.