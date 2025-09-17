قبل توقف الدعم.. فرصة أخيرة لمستخدمي ويندوز 10 لحماية أجهزتهم

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن إتاحة برنامج التحديثات الأمنية الممتدة لمستخدمي نظام التشغيل "ويندوز 10"، لمن لا يرغبون بالانتقال إلى "ويندوز 11".

ويأتي هذا الإعلان مع اقتراب الموعد النهائي لوقف الدعم الرسمي "لويندوز 10" في الـ14 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ويمنح البرنامج المستخدمين عامًا إضافيًّا من الحماية.

فترة انتقالية إضافية

ويتيح البرنامج للمشتركين الحصول على تحديثات أمنية شهرية حتى الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول 2026؛ ما يمنح المستخدمين فترة انتقالية إضافية لحماية أجهزتهم من الهجمات الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة.

وأوضحت "مايكروسوفت" أن البرنامج لا يشمل تحديثات الميزات أو التصميم أو الدعم الفني، بل يقتصر فقط على سد الثغرات الأمنية الحرجة والمهمة.

واللافت أن "مايكروسوفت" كانت في السابق تفرض رسومًا على الانضمام إلى هذا البرنامج، خصوصًا على المؤسسات الكبرى، إلا أن الشركة قررت هذه المرة إتاحة خيارين مجانيين للأفراد. الأول عبر استخدام خدمة النسخ الاحتياطي "Windows Backup" لمزامنة البيانات مع السحابة، والثاني عبر استبدال 1000 نقطة من برنامج المكافآت "Microsoft Rewards" بعام إضافي من التحديثات.

ويظل الخيار المدفوع قائمًا بتكلفة تقديرية تبلغ 30 دولارًا لتغطية 10 أجهزة تحت حساب مايكروسوفت واحد.

وللاستفادة من البرنامج، يتعين على المستخدمين التأكد من أن أجهزتهم تعمل بإصدار "ويندوز 10" رقم 22H2، مع تثبيت التحديث الأمني "KB5063709". بعد ذلك يمكن الدخول إلى معالج التسجيل الذي يظهر عبر الإشعارات أو من خلال الدخول إلى الإعدادات والنقر على التحديثات والأمان، واختيار أحد خيارات التسجيل الثلاثة.

جسر مؤقت

وتؤكد "مايكروسوفت" أن هذه الخطوة ليست حلًّا طويل الأمد، بل جسر مؤقت يمنح المستخدمين وقتًا إضافيًّا قبل الانتقال إلى منصة أحدث مدعومة بالكامل.

يذكر أن "مايكروسوفت" اعتمدت سابقًا هذا البرنامج مع أنظمة سابقة مثل "ويندوز 7"، لكنه كان مقتصرًا على العملاء من الشركات، فيما تتيحه اليوم للمستخدمين الأفراد للمرة الأولى.

فبينما يواصل الملايين حول العالم استخدام "ويندوز 10"، ترى "مايكروسوفت" أن الترقية إلى "ويندوز 11" أو الأنظمة المستقبلية أمر حتمي، لكن خيار دعم الممدد يمثل فرصة أخيرة للراغبين في التريث، شريطة التسجيل قبل منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2025.