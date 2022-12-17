لمنافسة يوتيوب.. "تيك توك" يختبر "العرض الأفقي" للفيديو

وبمجرد النقر على الزر، سيتحول الفيديو المفتوح في التطبيق الصيني إلى اتجاه العرض الأفقي، تمامًا مثل مقاطع الفيديو على "يوتيوب" المملوك لشركة غوغل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أتاح تطبيق شركة "بايت دانس" الصينية للمستخدمين ميزة تمكنهم من تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق، لجذب منشئي هذا النوع من المقاطع من منافسه يوتيوب.

ومع التوسع، اكتسب منشئو المحتوى مزيدًا من المرونة لتصوير أشياء مثل عروض الطهي، ودروس الجمال، والمحتوى التعليمي، والرسومات الكوميدية والمزيد، دون الحاجة إلى القلق بشأن طول الفيديو.

والآن بعد أن دعم "تيك توك" المحتوى الطويل لفترة من الوقت، فمن المنطقي بالنسبة للشركة تحسين تجربة المشاهدة للمستخدمين الذين يشاهدون هذه الأنواع من مقاطع الفيديو، مع جعل التجربة الإبداعية أفضل للمبدعين.