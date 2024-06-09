"كابوس" محتمل.. مايكروسوفت تعدل ميزة لقطة الشاشة التلقائية

تجري شركة مايكروسوفت تعديلًا على ميزة لقطة الشاشة التلقائية المثيرة للجدل، بعد أن أعلنت عنها الشركة في مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إذ تم تصنيفها على أنها "كابوس خصوصية" محتمل.

وتحاول مايكروسوفت حجز موقع في المنافسة من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في منتجاتها.

وبينما يتطور السوق بسرعة، فإن خصوصية المستخدم وأمانه أصبحا تحت المجهر، إذ انتقد الكثير من الخبراء أخيرًا طريقة تعامل مايكروسوفت مع الخصوصية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الموظفين إلى وضع الأمن في المقام الأول، وأعلن عن تغييرات في ممارسات الشركة الأمنية.