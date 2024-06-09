"كابوس" محتمل.. مايكروسوفت تعدل ميزة لقطة الشاشة التلقائية
تجري شركة مايكروسوفت تعديلًا على ميزة لقطة الشاشة التلقائية المثيرة للجدل، بعد أن أعلنت عنها الشركة في مجموعتها الجديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، إذ تم تصنيفها على أنها "كابوس خصوصية" محتمل.
وتحاول مايكروسوفت حجز موقع في المنافسة من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في منتجاتها.
وبينما يتطور السوق بسرعة، فإن خصوصية المستخدم وأمانه أصبحا تحت المجهر، إذ انتقد الكثير من الخبراء أخيرًا طريقة تعامل مايكروسوفت مع الخصوصية.
وفي هذا السياق، وجه الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، الموظفين إلى وضع الأمن في المقام الأول، وأعلن عن تغييرات في ممارسات الشركة الأمنية.
إحدى القدرات الرئيسة
أضافت مايكروسوفت برنامج الدردشة الآلي "Copilot" إلى نظام التشغيل ويندوز، ويعتمد البرنامج على الخوادم الموجودة في السحابة لإجراء الحسابات الضرورية، ثم إرسال الاستجابات إلى أجهزة الكمبيوترات الشخصية.
وكانت ميزة Recall إحدى القدرات الرئيسة التي أظهرتها مايكروسوفت، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي، لأجهزة الكمبيوتر "Copilot +" المقبلة، والمزودة بقوة حوسبة الذكاء الاصطناعي.
وقالت مايكروسوفت إن هذه الميزة الجديدة التي تشبه الذاكرة الفوتوغرافية، تلتقط لقطات الشاشة باستمرار لنشاط سطح المكتب، وتخزنها من دون علم المستخدم، لتمكنه من البحث عن نشاطه في وقت لاحق.
وبذلك، تسمح هذه الميزة بالبحث في النشاط السابق للمستخدمين، بما في ذلك ملفاتهم وصورهم ورسائل البريد الإلكتروني وسجل التصفح.
ورغم أن هذا شيء تفعله الكثير من الأجهزة الأخرى، تقوم الأداة أيضًا بالتقاط لقطات شاشة كل بضع ثوانٍ.
قلق الخبراء
يقوم Recall بتخزين كل شيء على الكمبيوتر في قاعدة بيانات SQLite غير مشفرة، ويتم حفظ لقطات الشاشة ببساطة في مجلد عادي على جهاز الكمبيوتر.
ومن هنا، أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن قيام المهاجمين بتطوير أدوات يمكنها اختراق الكمبيوتر، والبحث في هذا المجلد عن أسماء المستخدمين، وكلمات المرور الموجودة في لقطات شاشة Recall.
إجراءات حماية
من جهتها، أكدت مايكروسوفت أنها ستضيف إجراءات حماية أمنية إلى Recall، بالإضافة إلى مطالبة الأشخاص بتشغيلها يدويًا، وأنه سيتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا.
وقالت الشركة إنها دمجت الخصوصية في تصميم Recall، لتكون للمستخدمين السيطرة على ما يتم التقاطه، مثل اختيار عدم التقاط بعض مواقع الويب أو عدم التقاط التصفح الخاص على متصفح إدج.
كما سيُطلب من المستخدمين استخدام عملية مصادقة "Hello" الخاصة بنظام التشغيل ويندوز لتمكين الأداة، كما سيُطلب منهم "إثبات التواجد" إذا كانوا يريدون عرض الجدول الزمني الخاص بهم للنشاط المحفوظ أو البحث من خلاله في Recall.
وسيتم تنفيذ التحديثات قبل إطلاق أجهزة الكمبيوتر الشخصية "Copilot+" المقرر في 18 يونيو/حزيران الجاري.