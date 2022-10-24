الأولى في العالم.. سيارة طائرة تسير وتقلع من أي مكان

ابتكرت شركة أمريكية طموحة سيارة طائرة بإمكانها السير والإقلاع من أي مكان، وستكون جاهزة في غضون 3 سنوات فقط.

ويعد طراز "Alef Model A"، الذي ابتكرته شركة "Alef Aeronautics" في سان ماتيو، كاليفورنيا، بمثابة مركبة كهربائية بالكامل مع هيكل مغطى بالشبكة يخفي 8 مراوح.

وتسمح هذه المراوح، التي تحل محل محركات السيارات التقليدية، بالإقلاع مباشرة في الهواء من طريق تقليدي، دون الحاجة إلى أي مساحة للمدرج، حسب ما أوردته صحيفة "ديل ميل" البريطانية.

وبمجرد أن تحلق في الهواء، تميل 90 درجة بحيث يتجه الجزء العلوي من السيارة إلى الأمام - ثم تشرع في الطيران عبر الهواء بسرعات قصوى.

وفي الوقت نفسه، فإن "فقاعة" الركاب في وسط السيارة، والتي تحمل شخصين فقط، تتمحور حول محور حتى يتمكن الركاب من المواجهة للأمام في الرحلة.

وقال جيم دوخوفني، مؤسس الشركة المصنعة، إن السيارة ستكلف 300 ألف دولار (265 ألف جنيه إسترليني)، وإن الإنتاج والتسليم الأولي يمكن أن يبدأ في عام 2025.

السيارة، التي تم الكشف عنها مؤخرًا في حدث صحفي في سان ماتيو، كاليفورنيا، يبلغ مدى قيادتها 200 ميل (322 كم) ومدى رحلاتها 100 ميل (160 كم). ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعد عن أي لقطات لرحلة تجريبية.

ووصف دوخوفني Alef Model A بأنها "أول سيارة طيران حقيقية في العالم"، لأنها تستطيع القيادة في شارع عادي ولا تحتاج إلى الإقلاع من منطقة مخصصة خاصة، مثل المطار.

وقال لشبكة "BBC": "المركبة الطائرة هي سيارة عادية، ما يعني أنه يمكنها القيادة في شارع عادي، والوقوف في أماكن وقوف السيارات العادية، كما يجب أن يكون لها إقلاع عمودي".

وفقًا للشركة، تم تصميم "Alef Model A" للقيادة في الشارع، والإقلاع عموديًا عند الحاجة والتحليق فوق حركة المرور، كحل لقضايا الازدحام الحديث. وإذا واجهت السيارة عقبة على الطريق، فمن المحتمل أن تحلق فوقها وتهبط، دون الحاجة إلى إمالة 90 درجة.

ومع ذلك، اعترفت الشركة بأنه لا يمكنها الإقلاع إلا في المناطق "المدرجة على القائمة البيضاء"، ما يشير إلى أنه سيتعين عليها العمل عن كثب مع سلطات المرور والجوية للحصول على إذن بالطيران.