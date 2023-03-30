أبو الجوال: "المحمول" سيُحدث ثورة في مجاليْ التعليم والصحة

ويضع كوبر ساعة "آبل" المتصلة بالإنترنت على معصمه، ويحمل أحدث أجهزة "آي فون"، وهو يشتري موديلات الهواتف الجديدة ويتعمق في اختبار قدراتها، لكنه يعترف بأن ملايين التطبيقات المتاحة تجعل المرء يشعر بالدوار.

ويقول: "لن أتمكن أبدًا من معرفة كيفية استخدام الهاتف المحمول بالطريقة التي يستخدمه بها أحفادي وأبناء أحفادي".

حركية فعلية

والهاتف الخلوي الذي يحمله مارتن كوبر، ويستخدمه بالدرجة الأولى لإجراء المكالمات، لا يمت بصلة إلى تلك الكتلة الثقيلة من الأسلاك والدوائر الإلكترونية التي استخدمها لإجراء أول مكالمة من هاتف جوال بالتاريخ في 3 نيسان/ أبريل 1973.

وكان "كوبر" يومها يرأس فريقًا من المصممين والمهندسين من شركة "موتورولا" التي استثمرت ملايين الدولارات لمحاولة التقدم على شركة "بل سيستم" الأمريكية العملاقة للاتصالات في تصميم أول نظام هاتف محمول.

وأشارت "بل سيستم" إلى هذه الفكرة في نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها لم تتوصل إلا إلى ابتكار هواتف للسيارات منذ نهاية الستينيات، نظرًا إلى أن بطارياتها كانت ضخمة.

لكن هذا الأمر لم يكن يوفر حركة فعلية في نظر مارتن كوبر.

وبعد 3 أشهر من العمل المتواصل، تمكن فريقه أخيرًا من ابتكار الهاتف الجوال "داينا تاك" (DynaTAC).

ويذكر بأن "وزن هذا الهاتف كان يزيد على كيلوغرام (...) وكانت بطاريته تتيح إجراء محادثة لمدة 25 دقيقة".

ويعلق قائلًا إن ذلك "لم يكن مشكلة"، إذ إن الجهاز "كان ثقيلًا جدًا بحيث لا يمكن حمله 25 دقيقة".

والمكالمة الأولى التي أجراها مارتن كوبر من الهاتف المحمول كانت مع منافسه في "بل سيستم" الدكتور جويل إنغل.

ويروي: "قلت له: جويل، أنا مارتن كوبر (...). أتحدث إليك بواسطة هاتف جوال.. لكنه هاتف جوال حقيقي وشخصي ومحمول ويمكن إمساكه باليد".

ويضيف أن "صمتًا ساد على الطرف الآخر من الخط.. أعتقد أن (جويل إنغل) كان يصرّ على أسنانه".