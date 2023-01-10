ابتكار سبائك فريدة ترتقي بصناعة الطائرات والمحركات الصاروخية

ابتكر باحثون من جامعة Skoltech نوعًا جديدًا من السبائك غير المعروفة سابقًا، يمكن استخدامها لتصنيع غرف الاحتراق في الطائرات والمحركات الصاروخية، بسبب خصائصها الفريدة.

واستخدم الباحثون طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع عينات من سبائك الصلب البرونزي غير المعروفة سابقًا لعلوم المواد، وبحثوا في خصائصها الميكانيكية.