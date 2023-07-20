عباءة حرارية للحفاظ على السيارات الكهربائية من تقلبات درجات الحرارة

تمكن باحثون من جامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين، من ابتكار عباءة حرارية مصممة للحفاظ على السيارات الكهربائية باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، وفق ما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، الدكتور كيهانغ كوي، إن "العباءة الحرارية مثل أغطية المركبات والمباني والمركبات الفضائية أو حتى الموائل خارج كوكب الأرض للحفاظ على البرودة في الصيف والدفء في الشتاء".

تحتوي العباءة، التي يطلق عليها اسم Janus Thermal Cloak ، على مكونين رئيسَين، طبقة خارجية تعكس ضوء الشمس وطبقة داخلية تساعد على حبس الحرارة بالداخل. تم تصنيع الطبقة الخارجية من ألياف رقيقة من السيليكا مطلية برقائق من نيتريد البورون السداسي، وهي مادة خزفية تشبه الرسم. يتم جدل الألياف ونسجها معًا في قماش، قبل ربطها بالطبقة الداخلية من سبائك الألومنيوم.