عباءة حرارية للحفاظ على السيارات الكهربائية من تقلبات درجات الحرارة
تمكن باحثون من جامعة شنغهاي جياو تونغ، في الصين، من ابتكار عباءة حرارية مصممة للحفاظ على السيارات الكهربائية باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، وفق ما نشرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية.
وقال كبير الباحثين في الدراسة، الدكتور كيهانغ كوي، إن "العباءة الحرارية مثل أغطية المركبات والمباني والمركبات الفضائية أو حتى الموائل خارج كوكب الأرض للحفاظ على البرودة في الصيف والدفء في الشتاء".
تحتوي العباءة، التي يطلق عليها اسم Janus Thermal Cloak ، على مكونين رئيسَين، طبقة خارجية تعكس ضوء الشمس وطبقة داخلية تساعد على حبس الحرارة بالداخل. تم تصنيع الطبقة الخارجية من ألياف رقيقة من السيليكا مطلية برقائق من نيتريد البورون السداسي، وهي مادة خزفية تشبه الرسم. يتم جدل الألياف ونسجها معًا في قماش، قبل ربطها بالطبقة الداخلية من سبائك الألومنيوم.
أجرى فريق الباحثين تجاربهم على المركبات الكهربائية المتوقفة في أماكن مكشوفة في شنغهاي، حيث تم اختبار سيارة مكشوفة وتبين أن درجة حرارة مقصورتها وصلت إلى 50.5 درجة مئوية في منتصف النهار. ولكن عند وضع العباءة الحرارية على السيارة توقفت درجة حرارة المقصورة الداخلية عند 22.8 درجة مئوية، أي 27.7 درجة مئوية أقل.
وفي منتصف الليل، لم تنخفض درجة حرارة السيارة المغطاة بالعباءة الحرارية مطلقًا إلى ما دون 0 درجة مئوية، أي أنها كانت أعلى بـ6.8 درجة مئوية من درجة الحرارة في الخارج.