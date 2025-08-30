مستشفى الشفاء في غزة: وفاة الطفلة الرضيعة رانيا غبن بسبب سوء التغذية ونقص العلاج

logo
علوم وتقنية

كشف أسرار "جمجمة" حيّرت العلماء 65 عاما

كشف أسرار "جمجمة" حيّرت العلماء 65 عاما
جمجمة بترالوناالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
30 أغسطس 2025، 7:36 ص

توصل فريق من الباحثين، باستخدام أحدث تقنيات التأريخ العلمي، إلى كشف أسرار "جمجمة بترالونا" الغامضة التي حيرت العلماء منذ اكتشافها عام 1960، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أخبار ذات علاقة

جمجمة غامضة

صدفة تقود عائلة كندية إلى "جمجمة غامضة" (فيديو إرم)

 بدأت قصة هذه الجمجمة في عام 1960، عندما كان القروي اليوناني كريستوس ساريانيديس يستكشف كهف بترالونا الواقع على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق سالونيك، حيث عثر على جمجمة بشرية قديمة ملتصقة بحائط الكهف.

ويبرز من قمة الجمجمة تكوين صخري غريب يشبه القرن، وهو ما جعل منها واحدة من أروع الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين.

وأصبحت الجمجمة التي سميت لاحقا بـ"رجل بترالونا" بسبب بنيتها الضخمة التي تشير إلى أنها تعود لذكر، محور جدل علمي استمر لعقود.

وباستخدام تقنيات تأريخ متطورة، توصل الفريق البحثي أخيرا إلى تحديد عمر الجمجمة بشكل أدق. ويضم الفريق باحثين من الصين وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة.

وعمل الفريق على تحليل عينات الكاسيت (معدن كربوناتي يتكون من كربونات الكالسيوم) التي التصقت بالجمجمة، فتأكد لهم أن عمرها يتراوح بين 277 ألفا و295 ألف عام؛ ما يجعلها تعود إلى حقبة البليستوسين الأوسط المتأخر في أوروبا.

وهذا التأريخ الدقيق يحل إشكالية علمية طويلة، حيث كانت التقديرات السابقة تتراوح بين 170 ألفا و700 ألف عام. والأهم من ذلك، أن هذا العمر الجديد يساعد على تحديد هوية صاحب الجمجمة بشكل أدق.

أخبار ذات علاقة

الطبيب الشرعي لمقاطعة كين أثناء حديثه خلال مؤتمر صحفي

كشف حقيقة جمجمة "أثارت الجدل" في إلينوي الأمريكية

ووفقا للبروفيسور كريس سترينجر، عالم الأنثروبولوجيا في متحف التاريخ الطبيعي بلندن والمشارك في الدراسة، فإن "جمجمة بترالونا" لا تنتمي للإنسان العاقل (Homo sapiens) ولا لإنسان نياندرتال، بل على الأرجح تنتمي لنوع "إنسان هايدلبيرغ" (Homo heidelbergensis) - سلف إنسان نياندرتال المباشر في أوروبا.

وهذا النوع من البشر البدائيين عاش في الفترة بين 300-600 ألف عام مضت، وتميز بمهارات صيد متطورة وقدرة على التكيف مع المناخات الباردة. 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC