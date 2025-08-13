بطريقتين فقط.. احصل على إنترنت أسرع على هواتف أندرويد

تحتوي هواتف أندرويد على أدوات وإعدادات مدمجة تساعد على تحسين سرعة الإنترنت. لذا، إذا كنت تعاني من بطء الاتصال، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتسريع هاتفك.

تفعيل وضع الطيران

تأكد من عدم تفعيل وضع الطيران، لأنه يعطل إرسال إشارات التردد اللاسلكي وشبكات الواي فاي والبلوتوث والشبكة الخلوية. أي جميع أشكال الاتصالات اللاسلكية التي تتصل بهاتفك. مع ذلك، يُمكنك الاستفادة من ذلك عند مواجهة مشاكل في الإنترنت. فهواتفنا الذكية مصممة للاتصال بأبراج الاتصالات الخلوية للحصول على إشارات.

ومع تنقلك على مدار اليوم، قد لا يختار هاتفك الذكي البرج الأنسب للاتصال به. كذلك، قد تكون هناك عوامل خارجية، مثل أعمال الصيانة التي تقوم بها شركات الخدمة على أبراج الاتصالات الخلوية، أو ازدحام الشبكة الناتج عن الاستخدام الكثيف للإنترنت.

في هذا السياق يمكن أن تؤدي عملية تفعيل وضع الطيران لثوان ومن ثم تفعيلها مرة أخرى، إلى حصول هاتفك على اتصال جديد من برج اتصالات خلوي مثالي، ما يؤدي إلى إنترنت أسرع. عادةً ما يكون زر وضع الطيران سهل العثور عليه على جهاز أندرويد. يتميز برمز طائرة وقد تظهر أسفله عبارة "وضع الطيران".

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

عند استخدام التطبيقات أو زيارة مواقع الويب على جهاز أندرويد، فإنه يحفظ بيانات في منطقة تخزين تسمى ذاكرة التخزين المؤقت. قد تكون هذه البيانات صورًا أو نصوصًا برمجية أو ملفات أو أي شيء آخر يعتبر مهمًا.

ويساعد هذا على تحميل التطبيقات بشكل أسرع في المرة التالية التي تفتحها فيها، لأن جهازك لا يضطر إلى تنزيل كل شيء من البداية. مع ذلك، وبمرور الوقت، قد تتراكم هذه البيانات المخزنة مؤقتًا، ما يؤدي إلى إبطاء جهازك أو حدوث أعطال.

لكن عملية مسح ذاكرة التخزين المؤقت تؤدي إلى إزالة هذه الملفات المؤقتة، مما قد يوفر مساحة تخزين أكبر، وأحيانًا يسرّع تجربة الإنترنت، خاصةً إذا كان التطبيق أو الموقع يعمل ببطء أو به أخطاء.

وإحدى طرق مسح ذاكرة التخزين المؤقت هي من خلال متصفح الإنترنت. للقيام بذلك، انتقل إلى تطبيق المتصفح الذي اخترته، واختر خيار القائمة لعرض سجل التصفح. وابحث عن مسح ذاكرة التخزين المؤقت.

كذلك، يمكن لمستخدمي أندرويد أيضًا مسح ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيقات الفردية بالذهاب إلى الإعدادات، ثم التطبيقات. من بعدها انقر على أي تطبيق تريده، ثم اختر خيار التخزين، وستظهر أيقونة يمكنك تحديدها لمسح ذاكرة التخزين المؤقت.