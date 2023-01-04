للنساء.. ابتكار خاتم ذكي يعمل كجهاز طبي بمزايا فريدة

ويراقب الخاتم الذكي أنماط النوم وحالات الدورة الشهرية لمرتديها والإحصاءات الحيوية الأخرى، في محاولة لمساعدة المرأة على "تعلم كيف تشعر بأفضل ما لديها".

وبدلاً من توفير البيانات في الرسوم البيانية والمخططات المعقدة، سيقوم الخاتم بدلاً من ذلك بتبسيط النتائج إلى "رؤى قابلة للتنفيذ" للمستخدم لتغيير أسلوب حياته.

وإلى جانب مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجلد، فإنه سيتتبع أيضًا التبويض والفترات الشهرية وأعراض الدورة الشهرية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وبحسب الشركة، فإن "الخاتم قادر على استخدام هذه البيانات البيومترية - التي تشير أيضًا إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وأنماط النوم - لتتبع مزاج المستخدم".

وسيعمل تطبيق الهاتف الذكي بعد ذلك على حل هذه المعلومات وتزويد المستخدم بـ"رؤى مخصصة" حول كيفية تغيير أسلوب حياته.

وقالت الشركة: "سيوفر اعتماد الجهاز للنساء رؤى موثوقة وشخصية يمكن أن تساعدهن في رسم الروابط بين السبب والنتيجة، حتى يتمكن من فهم سبب ما يشعرن به بشكل أفضل".

وقال الدكتور جون ماستروتارو الرئيس التنفيذي لشركة Movano Health: "نحن نجمع بين بيانات القياسات الحيوية الطبية والرؤى، في جهاز يمكن ارتداؤه، وهو مريح وعصري، يتيح للمرأة تولي رحلتها الصحية الفريدة".