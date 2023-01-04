للنساء.. ابتكار خاتم ذكي يعمل كجهاز طبي بمزايا فريدة
كشفت شركة "Movano"، ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن خاتمها الذكي الثوري "Evie"، الذي تسعى ليكون أول جهاز يمكن ارتداؤه وبإمكانه تقديم إمكانيات الأجهزة الطبية للنساء.
ويراقب الخاتم الذكي أنماط النوم وحالات الدورة الشهرية لمرتديها والإحصاءات الحيوية الأخرى، في محاولة لمساعدة المرأة على "تعلم كيف تشعر بأفضل ما لديها".
وبدلاً من توفير البيانات في الرسوم البيانية والمخططات المعقدة، سيقوم الخاتم بدلاً من ذلك بتبسيط النتائج إلى "رؤى قابلة للتنفيذ" للمستخدم لتغيير أسلوب حياته.
وإلى جانب مراقبة معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجلد، فإنه سيتتبع أيضًا التبويض والفترات الشهرية وأعراض الدورة الشهرية، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وبحسب الشركة، فإن "الخاتم قادر على استخدام هذه البيانات البيومترية - التي تشير أيضًا إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وأنماط النوم - لتتبع مزاج المستخدم".
وسيعمل تطبيق الهاتف الذكي بعد ذلك على حل هذه المعلومات وتزويد المستخدم بـ"رؤى مخصصة" حول كيفية تغيير أسلوب حياته.
وقالت الشركة: "سيوفر اعتماد الجهاز للنساء رؤى موثوقة وشخصية يمكن أن تساعدهن في رسم الروابط بين السبب والنتيجة، حتى يتمكن من فهم سبب ما يشعرن به بشكل أفضل".
وقال الدكتور جون ماستروتارو الرئيس التنفيذي لشركة Movano Health: "نحن نجمع بين بيانات القياسات الحيوية الطبية والرؤى، في جهاز يمكن ارتداؤه، وهو مريح وعصري، يتيح للمرأة تولي رحلتها الصحية الفريدة".
ومن المقرر أن يصل الخاتم المصنوع من الألومنيوم - المتوفر بالألوان الوردي أو الذهبي أو الفضي - إلى السوق في وقت لاحق من هذا العام، وتكلفته أقل بقليل من 300 دولار أمريكي.
وسيتم الكشف عن الخاتم الذكي في الوقت المناسب للجمهور في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2023" في لاس فيغاس هذا الأسبوع، ليكون "Evie" أول خاتم ذكي مصمم خصيصًا للنساء.
وتحاول "Movano" حاليًا الحصول على موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجعل الخاتم الثوري أول جهاز يمكن ارتداؤه من جانب المستهلك، ويعمل أيضًا كجهاز طبي.