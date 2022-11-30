بعد انتقاد البابا للروس.. قرصنة الموقع الإلكتروني للفاتيكان

قال الكرسي الرسولي إن الموقع الإلكتروني الرسمي للفاتيكان توقف، اليوم الأربعاء، بعد هجوم قراصنة على ما يبدو.

وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان: "التحقيقات الفنية جارية بسبب محاولات غير طبيعية للدخول إلى الموقع"، دون أن يدلي بمزيد من المعلومات.

وجاء الاختراق المشتبه به غداة انتقاد موسكو لإدانة البابا فرنسيس الأخيرة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان بابا الفاتيكان قد أشار، في مقابلة مع مجلة يسوعية، إلى "قسوة" الجنود الروس لا سيما المنتمين إلى الشيشان وأقليات عرقية أخرى في روسيا خلال الحرب.