الصين تتفوق على أمريكا بأسلحة الليزر

قال علماء صينيون، إنهم قادرون على بناء سلاح ليزر يمكن أن يعمل بشكل مستمر ودون حد زمني، بعد العثور على طريقة تتجاوز ارتفاع درجة الحرارة الذي كان يجبرهم على إيقافه.

وقال العلماء من جامعة الوطنية للدفاع الصينية إن "سلاحهم القادر على إيقاف الطائرات المسيرة، لم يعد إيقافه ضروريا بعد كل استخدام، بسبب ارتفاع درجة حرارته، والفضل في ذلك يعود إلى اختراع طريقة لتبريده حتى يعمل بشكل مستمر".

ومنح التطور في استخدام سلاح الليزر الصين تفوقا على الدول الأخرى وجعلها قادرة على استخدام سلاح الليزر القوي في المعارك، مما يعطيها ميزة إضافية كبرى في سباق التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يقم العلماء بالكشف عن اختراعهم بعد، لكنهم نشروا اكتشافهم في مجلة علمية صينية، وأطلقوا على اختراعهم اسم نظام الإدارة الحرارية لسلاح الليزر.