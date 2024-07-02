أدى ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى توفير الراحة في متناول أيدينا، ولكنه يأتي أيضًا مصحوبًا بمخاوف أمنية متزايدة من برامج ضارة تسعى إلى سرقة بيانات الاعتماد المصرفية للمستخدمين.

في هذا السياق، ينتشر برنامج ضار جديد اسمه Snowblind، يمكنه التهرب من القياسات الحيوية وغيرها من أشكال الأمان على هاتفك، لسرقة البيانات من التطبيقات الأخرى. وعلى وجه التحديد، يستهدف هذا البرنامج الضار المستخدمين في آسيا وأفريقيا.

طريقة العمل

يستهدف Snowblind التطبيقات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة الخاصة بالمستخدمين.

في الواقع، تعمل ميزة الأمان المضمنة في أندرويد لصالح Snowblind، لأنها تسمح له بتجاوز جميع عمليات التحقق الممكنة التي يتم إجراؤها لمنع التطبيقات الضارة من إصابة الأجهزة.

بذلك يمكن لـSnowblind إصابة التطبيقات قبل إجراء عمليات التحقق وتجاوز أمان جهازك بسرعة، مما يسمح له بالقيام بالعمل القذر.

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ويتحكم Snowblind بكيفية إجراء عمليات التحقق من التطبيقات ومعالجتها، مما يعني أن جهازك سيظن أنه ليس مصابًا بالبرامج الضارة.

فسلوك البرنامج الضار لن يجعلك تشعر بأي تغييرات كبيرة في الأداء أو أي تلميحات عن احتمال حدوث اقتحام.

والأخطر من كل ذلك، هو أن Snowblind يمكنه تجنب أيضًا فحوصات مكافحة الفيروسات وتجاوز الفحص الأمني.

ما هو التهديد؟

إن الهدف الرئيس الذي يسعى Snowblind إلى تحقيقه هو سرقة بيانات الاعتماد المالية من الجهاز، بما في ذلك تسجيل الدخول وأرقام الحسابات البنكية، واختطاف جلسات المستخدم على برامج الدردشة مع المصارف وسرقة بيانات البريد الإلكتروني والاتصالات مع البنوك.

كيف تحمي نفسك؟

في الوقت الذي يخشى فيه الخبراء من عدم توفر الكثير من حلول الحماية الكافية ضد Snowblind. يجب على المستخدمين أن يظلوا حذرين وتجنب التهديد باتباع أفضل الممارسات الأمنية.

ويتضمن ذلك تنزيل التطبيقات من مصادر رسمية وموثوقة فقط، والتحقق مرة أخرى من معلومات المطور للتحقق من صحة التطبيقات حتى عند التنزيل من متجر غوغل بلاي.

وتزويد أجهزتهم بحلول قوية لمكافحة البرامج الضارة لمنع التهديدات المعروفة، وتوخي الحذر الشديد بشأن ما يقومون بتنزيله على الهاتف وعدم الدخول إلى الروابط من مصادر غير معروفة.

ومن الضروري أن يحافظوا أيضًا على تحديث إصدار أندرويد على الهواتف إلى أحدث نسخة، ومراقبة أي إصلاح خاص تقدمه الشركات المصنعة بين الحين والآخر.