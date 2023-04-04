ضمادة ذكية تراقب وتعالج الجروح المزمنة
تعتبر الجروح المزمنة تجربة صعبة للمريض والأطباء على حد سواء، فهي صعبة الشفاء ومؤلمة وغير مريحة.
ويمكن أن تحدث مثل هذه الجروح في مرضى السكري، غالبًا في الأطراف حيث تكون الدورة الدموية ضعيفة.
ولسوء الحظ، فإن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يعني أن هؤلاء المرضى يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للعدوى البكتيرية في الجروح المزمنة، ويمكن أن يتطور الخدش الصغير إلى قرحة أكبر.
المرضى الآخرون الذين يتعرضون إلى الإصابة بجروح مزمنة هم أولئك الذين عانوا من إصابات حروق يمكن أن تكون عرضة لمزيد من المضاعفات.
ودفع ذلك الباحثين إلى تطوير تقنيات جديدة يمكن أن تساعد في عملية الشفاء ومكافحة الالتهابات في الجروح المزمنة، حسب ما أورده موقع "medgadget".
لمعالجة هذا الأمر، ابتكر هؤلاء الباحثون ضمادة ذكية متطورة يمكنها مراقبة الجروح المزمنة وعلاجها.
وطور باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ضمادة ذكية للجروح المزمنة، مثل تلك التي يعاني منها أحيانًا مرضى السكري.
تتميز الضمادة بأنها مرنة ومطاطية، لكنها تحتوي على مكونات إلكترونية يمكنها مراقبة الجرح بحثًا عن علامات العدوى، بما في ذلك درجة الحرارة غير الطبيعية، وزيادة مستويات حمض اليوريك، والتغيرات في درجة الحموضة.
ويمكن للضمادة أن تنقل هذه البيانات إلى هاتف ذكي لتنبيه الطبيب، وبذكاء يمكنها أيضًا البدء في إدارة العلاج بما في ذلك إطلاق المضادات الحيوية وتطبيق مجال كهربائي لتشجيع التئام الأنسجة.
الضمادة مصنوعة من بوليمرات قابلة للتمدد ومكونات إلكترونية مرنة، كما أنها تحتوي على مستودع لأدوية المضادات الحيوية.
وإذا اكتشفت الضمادة علامات العدوى، مثل ارتفاع درجة الحرارة في سرير الجرح، أو زيادة مستويات حمض البوليك أو اللاكتات، فستبدأ برنامج تنبيه ومعالجة.
وقال وي جاو الباحث المشارك في الدراسة: "هناك العديد من الأنواع المختلفة للجروح المزمنة، خاصة في قرح وحروق السكري التي تستمر لفترة طويلة وتسبب مشاكل كبيرة للمريض، هناك طلب على التكنولوجيا التي يمكن أن تسهل التعافي".