ضمادة ذكية تراقب وتعالج الجروح المزمنة

تعتبر الجروح المزمنة تجربة صعبة للمريض والأطباء على حد سواء، فهي صعبة الشفاء ومؤلمة وغير مريحة.

ويمكن أن تحدث مثل هذه الجروح في مرضى السكري، غالبًا في الأطراف حيث تكون الدورة الدموية ضعيفة.

ولسوء الحظ، فإن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يعني أن هؤلاء المرضى يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للعدوى البكتيرية في الجروح المزمنة، ويمكن أن يتطور الخدش الصغير إلى قرحة أكبر.

المرضى الآخرون الذين يتعرضون إلى الإصابة بجروح مزمنة هم أولئك الذين عانوا من إصابات حروق يمكن أن تكون عرضة لمزيد من المضاعفات.

ودفع ذلك الباحثين إلى تطوير تقنيات جديدة يمكن أن تساعد في عملية الشفاء ومكافحة الالتهابات في الجروح المزمنة، حسب ما أورده موقع "medgadget".

لمعالجة هذا الأمر، ابتكر هؤلاء الباحثون ضمادة ذكية متطورة يمكنها مراقبة الجروح المزمنة وعلاجها.

وطور باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا ضمادة ذكية للجروح المزمنة، مثل تلك التي يعاني منها أحيانًا مرضى السكري.