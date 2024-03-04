إطلاق قمر صناعي لتتبع انبعاثات الميثان في صناعة النفط (صورة)

ينطلق قمر صناعي جديد من كاليفورنيا، اليوم الاثنين، في مهمة لرصد انبعاثات غاز الميثان في صناعة النفط والغاز من الفضاء، وفق وكالة "رويترز".

ويدعم إطلاق القمر الصناعي كل من شركة غوغل التابعة لـ"ألفابت"، ومنظمة صندوق الدفاع عن البيئة.

وسينضم القمر "ميثان سات" إلى أسطول متعاظم من المركبات الفضائية المدارية، ويهدف إلى المساعدة في مكافحة تغير المناخ، من خلال نشر بيانات عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري المؤثرة وغير المرئية.

وفي حين أن كلًا من وكالة الفضاء الأوروبية، ونظام تتبع آخر يعتمد على الأقمار الصناعية يسمى "جي.إتش.جي سات"، يقدمان بالفعل بيانات عن انبعاثات غاز الميثان، فإن "ميثان سات" سيوفر المزيد من التفاصيل، وسيكون له مجال رؤية أوسع بكثير، بحسب المؤسستين الداعمتين للقمر.

وقال صندوق الدفاع عن البيئة إن البيانات ستساعد على مساءلة أكثر من 50 شركة للنفط والغاز، تعهدت خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28"، الذي عقد في دبي، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالتخلص تمامًا من غاز الميثان، والقضاء على عمليات حرق الغاز الروتينية، كما ستساعد أولئك الذين يستعدون للامتثال للقرارات المرتقبة المتعلقة بغاز الميثان في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومنها رسوم التلوث بذلك الغاز.