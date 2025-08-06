ميزة جديدة.. تواصل على واتساب دون حساب

تعمل واتساب على تطوير ميزة "دردشات الضيوف"، التي تتيح للمستخدمين التواصل مع أشخاص ليس لديهم حساب واتساب.

هذه الميزة المرتقبة التي تم اكتشافها في أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد، ستمكن المستخدمين من إرسال روابط دعوة وبدء محادثات دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق أو إنشاء حساب.

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ضيوف مؤقتون

يتضمن أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد إشارات إلى الميزة القادمة، التي تهدف إلى توفير طريقة مباشرة للمستخدمين للتواصل مع من لا يملكون حساب واتساب بعد.

بمعنى آخر، تشير "دردشات الضيوف" في واتساب إلى المحادثات مع ضيوف مؤقتين.

وتعمل الميزة بطريقة مشابهة لمحادثات الجهات الخارجية، مما يمكّن المستخدمين من إرسال رسائل إلى أشخاص خارج نطاق شبكة واتساب المعتادة. مع ذلك، هناك فرق مهم بين هاتين الأداتين.

فبينما تعتمد محادثات الجهات الخارجية على مطور خارجي ينشئ تكاملًا يربط خدمته بمستخدمي واتساب، ستعمل محادثات الضيوف بالكامل ضمن نظام واتساب الخاص والمشفر.

طريقة الاستخدام

لاستخدام هذه الميزة، سيحتاج المستخدمون إلى إرسال رابط دعوة إلى شخص ما من جهات اتصالهم، ويمكن للشخص الذي يتلقى الرابط فتحه لبدء الدردشة دون الحاجة إلى تثبيت واتساب أو إنشاء حساب.

كما يمكن للمستخدمين مشاركة هذا الرابط عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. مع ذلك، سيكون هناك بعض القيود على ميزة "دردشات الضيوف" في واتساب.

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على سبيل المثال، لن يتمكن المستخدمون من مشاركة ملفات الوسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF، كما لن تدعم محادثات الضيوف الرسائل الصوتية أو المرئية. بالإضافة إلى ذلك، لن تسمح واتساب بإجراء مكالمات صوتية أو مرئية داخل هذه المحادثات.