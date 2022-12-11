تجربة صادمة تكشف ما لا تراه عيناك عند استخدام المرحاض

أجرى باحثون من جامعة "كولورادو بولدر" تجربة مثيرة للجدل توصلوا فيها إلى حقيقة صادمة وهي كيفية تسبب المراحيض في انتشار الأمراض الخطيرة.

وخلال محاكاة معملية آمنة باستخدام الماء، أظهرت لقطات التقطها الباحثون، عمودًا من القطرات السائلة الصغيرة التي انعكست بقوة من المرحاض بعد غسله.

وعادة ما تكون هذه القطرات السائلة غير مرئية للعين المجردة، لذلك استخدم الباحثون أشعة الليزر الخضراء الساطعة في المختبر لجعلها مرئية.

وتوصل الباحثون من خلال التجربة، إلى أن أي مرحاض قيد الاستخدام يمكن أن يؤدي إلى تناثر قطرات تحتوي على مسببات الأمراض الخطيرة مثل الإشريكية القولونية، والنوروفيروس، وربما حتى فيروس كورونا.

ومن التجارب، وجد الباحثون أن الجسيمات يمكن أن تنطلق بسرعات 6,6 قدم (2 متر) في الثانية، لتصل إلى 4,9 قدم (1,5 متر) فوق المرحاض في غضون 8 ثوانٍ.