تقوم شركة ميتا مالكة تطبيق "واتساب"، بالعمل حاليًّا على إدخال تقنية "Meta AI" الجديدة في التطبيق، وترقيتها قريبًا، لتصبح في متناول المستخدمين.

وتسمح الميزة الجديدة بالتبادل المباشر والفاعل للمعلومات أو الاستفسارات عبر الصوت، ما يسهل تجربة المستخدم.

وبعد تقديم ميزات "Meta AI"، للذكاء الاصطناعي، على منصات فيسبوك وإنستغرام، يبدو أن شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب تعمل على إضافة الدردشة الصوتية للتواصل مع Meta AI داخل التطبيق.

وسيمكن هذا الوضع المبتكر المستخدمين من التفاعل مع الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا بطريقة أكثر سهولة وسرعة من خلال التفاعلات الصوتية في الوقت الفعلي، ما يسمح بالتواصل من دون استخدام اليدين.

تحسين تجربة المستخدم

تسهل إضافة ميزة "Meta AI"، داخل واتساب نقل المعلومات أو الاستفسارات مباشرة عبر الصوت، ما يسهل تجربة المستخدم، ويسهل المحادثات بينه وبين الذكاء الاصطناعي.

كذلك ستعزز هذه الميزة القادمة، تجربة المستخدم من خلال إضافة إمكانيات أخرى مثل تحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة، الأمر الذي يمكن أن يكون مفيدًا خاصة للأفراد الذين يعانون صعوبات في السمع، أو أولئك الذين يفضلون التواصل المرئي.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستخدمون من تحديد كيفية إخراج النص وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية، ويتضمن ذلك خيارات مثل التحويل الكامل أو الموجز.

تقديم إجابات متعمقة

وتتيح إضافة "Meta AI"، إلى واتساب أيضًا، تقديم إجابات متعمقة ومفصلة للأسئلة المعقدة أو المواقف التي تكون فيها المعلومات التفصيلية ضرورية.

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وفي المقابل، يسمح الوضع المختصر لـ Meta AI، بتقديم إجابات موجزة ومباشرة، تلبي احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التفاعلات السريعة والفاعلة من دون تفصيل غير ضروري.

ويساعد هذا التخصيص الجديد المستخدمين على جعل تجربة الاتصال في واتساب أكثر طبيعية وشخصية في المستقبل، وتخصيص التفاعل حسب احتياجاتهم المحددة.

إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي

وستسمح الترقية القادمة الجديدة بإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين، تمثل مظهرهم بدقة.

ولفعل ذلك، يجب على المستخدمين التقاط عدة صور.

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ومن الجدير ذكره، فإن المستخدمين سيحتفظون بالسيطرة الكاملة على هذه الميزة، إذ يمكنهم حذف الصور الخاصة بهم في أي وقت من خلال إعدادات Meta AI.

وتجدر الإشارة إلى أنه ستُشَارَك الصورة التي أُنْشِئَت تلقائيًّا في المحادثة بوساطة التطبيق، ما يضمن الحفاظ دائمًا على خصوصية المستخدم.