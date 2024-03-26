تطبيقات رمضانية تُعزز تجربة الصائم الروحانية في رمضان

ويسمح التطبيق للمستخدمين بتتبع تقدمهم اليومي في قراءة القرآن، مما يجعله أداة مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء على المسار الصحيح خلال الشهر الفضيل.

myDua

وتطبيق "myDua"، هو عبارة عن مجموعة شاملة من الأدعية التي يمكن للمسلمين تلاوتها خلال شهر رمضان وعلى مدار العام.

ويضم التطبيق أكثر من 40 فئة من الأدعية، بما في ذلك أدعية الصيام والإفطار، ولديه ميزة صوتية تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الأدعية التي تتلى باللغة العربية، إلى جانب الترجمات الإنجليزية.

Ramadan Recipes

يقدم تطبيق "Ramadan Recipes" مجموعة واسعة من وصفات السحور والإفطار والحلويات، ويضم التطبيق أكثر من 200 وصفة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأطباق التقليدية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ولديه ميزة تتيح للمستخدمين حفظ وصفاتهم المفضلة وإنشاء قوائم التسوق.

Life with Allah

يحتوي تطبيق "Life with Allah" على فئات مختلفة من الأدعية وكلمات الأذكار، بما في ذلك أدعية من القرآن، ويتم تقديم كل دعاء وذكر باللغة العربية. وأيضًا، تشتمل معظم الأدعية على قسم يسلط الضوء على الفضيلة والمكافآت التي نكسبها مقابل قراءتها، بالإضافة إلى الحديث الذي يوضح أصولها.

iQuran

يُعد تطبيق "iQuran" الخالي من الإعلانات مثاليًا للتلاوة أثناء التنقل، وبفضل التنسيق الواضح ومجموعة متنوعة من القراء ولغات الترجمة، يعتبر التطبيق الخيار الجديد لتعلم وتلاوة القرآن مع المعاني الواضحة المصاحبة لكل آية.