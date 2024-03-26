تطبيقات رمضانية تُعزز تجربة الصائم الروحانية في رمضان
طالت التكنولوجيا الحديثة كل جوانب الحياة، بما فيه شهر رمضان المُبارك، حيثُ يوجد تطبيقات رمضانية على الهواتف الذكية من شأنها أن تُعزز التجربة الروحانية للمسلم وتساعده على تحقيق أقصى استفادة من صيامه.
Ramadan Buddy
يُساعد تطبيق "Ramadan Buddy"، المسلمين على البقاء منظمين وعلى المسار الصحيح خلال شهر رمضان، حيثُ يتميز التطبيق بآلة حاسبة لوقت الصلاة، واتجاه القبلة، ومتتبع الصيام.
ولدى التطبيق ميزة تتيح للمستخدمين تعيين تذكيرات للتواريخ المهمة خلال الشهر، مثل اليوم الأول من رمضان وليلة القدر، ويتضمن دليلاً شاملاً للصيام خلال شهر رمضان، إلى جانب نصائح وإرشادات لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم الرمضانية.
Muslim Pro
أصبح تطبيق "Muslim Pro" عنصرًا أساسيًا للعديد من المسلمين حول العالم، إذ إن لديه ميزة مجتمعية بحيث يمكن للمستخدمين التواصل مع المسلمين الآخرين من حول العالم.
وتعتبر الميزة الأكثر فائدة في التطبيق هي ميزة تعقب شهر رمضان، والتي تساعد المستخدمين على تتبع أوقات الصيام والصلاة.
Deen — Quran
ويوفر "Deen — Quran" وهو تطبيق قرآني، واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام لقراءة القرآن الكريم والاستماع إليه.
ويتميز التطبيق بوجود العديد من القراء والترجمات والنسخ الصوتية للقرآن الكريم، بالإضافة إلى الوضع الليلي وميزة وضع الإشارات المرجعية.
ويسمح التطبيق للمستخدمين بتتبع تقدمهم اليومي في قراءة القرآن، مما يجعله أداة مفيدة لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء على المسار الصحيح خلال الشهر الفضيل.
myDua
وتطبيق "myDua"، هو عبارة عن مجموعة شاملة من الأدعية التي يمكن للمسلمين تلاوتها خلال شهر رمضان وعلى مدار العام.
ويضم التطبيق أكثر من 40 فئة من الأدعية، بما في ذلك أدعية الصيام والإفطار، ولديه ميزة صوتية تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الأدعية التي تتلى باللغة العربية، إلى جانب الترجمات الإنجليزية.
Ramadan Recipes
يقدم تطبيق "Ramadan Recipes" مجموعة واسعة من وصفات السحور والإفطار والحلويات، ويضم التطبيق أكثر من 200 وصفة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأطباق التقليدية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ولديه ميزة تتيح للمستخدمين حفظ وصفاتهم المفضلة وإنشاء قوائم التسوق.
Life with Allah
يحتوي تطبيق "Life with Allah" على فئات مختلفة من الأدعية وكلمات الأذكار، بما في ذلك أدعية من القرآن، ويتم تقديم كل دعاء وذكر باللغة العربية. وأيضًا، تشتمل معظم الأدعية على قسم يسلط الضوء على الفضيلة والمكافآت التي نكسبها مقابل قراءتها، بالإضافة إلى الحديث الذي يوضح أصولها.
iQuran
يُعد تطبيق "iQuran" الخالي من الإعلانات مثاليًا للتلاوة أثناء التنقل، وبفضل التنسيق الواضح ومجموعة متنوعة من القراء ولغات الترجمة، يعتبر التطبيق الخيار الجديد لتعلم وتلاوة القرآن مع المعاني الواضحة المصاحبة لكل آية.
ويمكن لمستخدم التطبيق البحث عن الآيات التي يحتاجها إما عن طريق كتابة العبارة الرئيسة أو الرقم أو حتى الترجمة الصوتية.
Quran Majeed
يمكن قراءة القرآن الكريم والاستماع إليه في أي وقت وفي أي مكان في العالم عبر تطبيق "Quran Majeed".
Ramadan Times
يعد تطبيق "Ramadan Times" أحد أدوات الهاتف المحمول الأكثر شعبية لشهر رمضان، إذ يتضمن العديد من الميزات المفيدة من بينها أوقات الصلاة الإسلامية وبوصلة القبلة والتقويم الإسلامي أو التقويم الهجري ومكتشف المساجد، وتوقيت السحور والإفطار وحاسبة الزكاة وغيرها الكثير.
Ramadan 2024
يعتبر تطبيق "Ramadan 2024" دليل موثوق في شهر رمضان المبارك، حيثُ يتميز بواجهة سهلة الاستخدام وواضحة، ويقدم الكثير من المعلومات المفيدة.
ويحتوي التطبيق على القواعد الأساسية لما هو مسموح وممنوع خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن للمستخدم في أي وقت تحديث معلوماته الدينية، كما يمكنه تخصيص التطبيق من خلال التنبيهات المفيدة وتحديد المواقع الجغرافية.
ومن بين الميزات الشائعة والمفيدة بنفس القدر للمسلمين حول العالم في التطبيق تحديد أوقات الصلاة ومنبه للسحور والإفطار والتقويم الهجري والأدعية.