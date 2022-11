بسبب فوضى إيلون ماسك.. تويتر ينتهك حقوق السينما العالمية

شهدت أحدث حلقة من مسلسل الفوضى الذي تشهده منصة تويتر، بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها، ضرباً لحقوق النشر والملكية لكبرى الشركات.

ووصفت تقارير دولية عملية انتهاك حقوق شركات إنتاج كبرى لأعمال فنية عبر تويتر بأنها نجاح لإيلون ماسك في لعب دور كبير في الإضرار بدور السينما الكبرى.

جاء ذلك بعدما تمكن مستخدمون لحسابات في تويتر من نشر أفلام سينمائية شهيرة كاملة في سلسلة من التغريدات، في انتهاك واضح لقواعد حقوق النشر الخاصة بالمنصة.

وانتشر حساب لأحد المستخدمين على نطاق واسع بعد تحميله أغنية "The Fast and the Furious: Tokyo Drift' بالكامل في أجزاء من دقيقتين تمتد على ما يقرب من 50 تغريدة.

وشملت الأفلام الأخرى المنشورة "Hackers' و" Avatar "و" Kamen Rider Heisei "و" Need for Speed "، كما تم أيضًا تغريد حلقة كاملة مدتها 10 دقائق من SpongeBob SquarePants بواسطة حساب آخر.

وكشف عدد من المستخدمين أن نظام الكشف عن حقوق النشر على تويتر "لم يعد يعمل" بعد انتشار حسابات تنشر أفلاماً ومسلسلات عدة، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعادة ما يكون لدى تويتر نظام لإنفاذ حقوق الطبع والنشر الآلي، يزيل المحتوى غير المصرح به، ولكن يبدو أن هذا النظام "معطل"، بحسب الصحيفة.

وقد يكون هذا بسبب الانخفاض الحاد الأخير في موظفي تويتر، نتيجة لحملة الإقالات الأخيرة التي قام بها المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك والاستقالات الطوعية الأخرى.

ورغم أن بعض المستخدمين أفادوا بأن الحسابات التي نشرت الأعمال السينمائية تلك قد تم حذفها، إلا أن آخرين أكدوا أنهم يمكنهم مشاهدة الأفلام في التغريدات حتى بعد إزالة الحساب، لأنه وضع علامة مرجعية bookmark على التغريدات.

ويتعارض كل ذلك بشكل صارخ مع سياسة حقوق الطبع والنشر الخاصة بتويتر، التي تحظر أي استخدام غير مصرح به لفيديو محمي بحقوق الطبع والنشر.