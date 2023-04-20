بعد فشل المحاولة الأولى.. "سبايس اكس" تستعد لإطلاق "ستارشيب" إلى الفضاء

وقال رئيس "سبايس اكس" إيلون ماسك الأحد: "هذه الرحلة الأولى لصاروخ ضخم ومعقد جداً"، مشيراً إلى أنّ هذا الاختبار "محفوف بمخاطر كبيرة".

و"ستارشيب" البالغ طوله 120 متراً هو أطول من صاروخ "ناسا" العملاق الجديد "اس ال اس" (98 متراً) الذي أُطلق في مهمة أولى خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، ومن صاروخ "ساتورن 5" (111 متراً) الخاص بمهمات أبولو.

كذلك، يُفترض أن يتمتع "ستارشيب" بقوة إقلاع أقوى بمرتين من "اس ال اس" و"ساتورن 5"، مما يجعله الصاروخ الأقوى في العالم.

ولم تُجرَ بعد أي رحلة تجريبية للصاروخ الأسود والفضي بطبقتيه، ومنهما الأولى التي تحمل اسم "سوبر هيفي" والمجهزة بـ33 محركاً على الأقل.

واقتصرت الرحلات التي أجريت إلى الآن على المركبة "ستارشيب"، وهي الطبقة الثانية من الصاروخ، إذ نفذت رحلات تجريبية دون مدارية (حتى علو حوالي عشرة كيلومترات).

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اختارت هذه المركبة لنقل رواد الفضاء التابعين لها إلى القمر خلال مهمة "أرتيميس 3" التي من المقرر إطلاقها رسمياً سنة 2025.

خشية حدوث انفجار

وفي محاولة الإقلاع المرتقبة الخميس، من المقرر أن تنفصل طبقة "سوبر هيفي" بعد نحو ثلاث دقائق من إقلاع الصاروخ وتسقط في مياه خليج المكسيك.

ويُفترض أن تشغل "ستارشيب" محركاتها الستة وتواصل التحليق بمفردها على علو قد يتخطى 150 كيلومتراً، وبعد إجرائها أقل من دورة كاملة بقليل حول الأرض، ستسقط في المحيط الهادئ.