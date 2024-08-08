أعلن وزير العدل التركي منع بلاده لاستخدام منصة ألعاب الفيديو الشهيرة "روبلوكس"؛ بسبب مخاوف من محتوى يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات بحق الأطفال.

وقال الوزير يلماز تونج عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بلدنا ملزم باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية أطفالنا... استخدام التكنولوجيا بطريقة سلبية أمر غير مقبول على الإطلاق".

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وأشار إلى أن محكمة تركية فرضت الحظر استنادا إلى تحقيق أجراه الادعاء العام في أضنة جنوبي البلاد؛ بسبب مخاوف بشأن المحتوى الذي قد يؤدي إلى انتهاكات بحق الأطفال.

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل أخرى.

ولم ترد شركة "روبلوكس" بعدُ على عدة طلبات للتعليق تم تقديمها إلى ممثليها في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويأتي ذلك بعد أن حجبت تركيا منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، قائلة إن هذا نتيجة عدم امتثال المنصة لقوانين معينة.