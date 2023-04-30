قاضٍ برازيلي يلغي قرار تعليق استخدام "تلغرام"

ومع ذلك، فقد أبقى القاضي على غرامة يومية بقيمة مليون ريال (198 ألف دولار) كانت فرضت لعدم توفير المعلومات المطلوبة.

وطلبت الشرطة الفدرالية ومكتب المدعي العام البرازيلي من "تلغرام" تزويدهما بالبيانات الشخصية لأفراد منظمتي "الحركة المعادية للسامية" و "الجبهة المعادية للسامية"، اللتين تحملهما السلطات المسؤولية في موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.

وفي نيسان/أبريل، قَتل رجلٌ يحمل فأسًا أربعة أطفال أعمارهم بين الرابعة والسابعة في مدرستهم، وفي الأسبوع ذاته، تعرضت مدرستان أخريان لهجومين لم يسفرا عن قتلى.

وفي آذار/مارس، قَتل فتى في الثالثة عشرة من عمره أستاذة في مدرسة بساو باولو طعنًا بالسكين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، قَتل مسلح في السادسة عشرة من عمره 4 أشخاص وأصاب أكثر من 10 آخرين في هجومين على مدرستين في ولاية "اسبيريتو سانتو" بجنوب شرق البلاد.