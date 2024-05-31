الآيفون لا يشحن أكثر من 80%.. لا داعي للقلق
أبلغ العديد من مستخدمي آيفون أنهم يشعرون بالقلق لأن الهواتف الخاصة بهم لا تشحن بنسبة تزيد عن 80%، لكن، بصراحة لا داعي للقلق، فهذه في الواقع ميزة مصممة للمساعدة في حماية الجهاز وصحة البطارية.
الحرارة السبب
إذا كان جهاز iPhone الخاص بك لا يشحن بنسبة تزيد عن 80%، خاصة في هذا الوقت من العام، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب الحرارة.
تتم برمجة أجهزة آيفون لإيقاف الشحن مؤقتًا عندما يتجاوز الجهاز الحد الأقصى لدرجة الحرارة، مما يحميه من الأضرار المحتملة الناجمة عن ذلك.
كيفية حل هذه القضية؟
بالتأكيد لا يوجد حل أفضل من الانتظار حتى تنخفض حرارة جهاز الآيفون الخاص بك. وبمجرد أن يحصل ذلك، سيتم استئناف الشحن تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي تدخل من المستخدم.
لكن إذا كنت شخصًا لا يستخدم شاحنًا لاسلكيًا، فانتقل إلى شاحن سلكي، على الأقل خلال فصل الصيف، أو اشحن الجهاز ليلًا، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل بكثير.
كذلك يمكنك أيضًا منع ارتفاع درجة حرارة الهاتف عن طريق شحنه في مكان أكثر برودة. وفي بعض الحالات، تساعد إزالة حافظة الهاتف أيضًا على تبديد الحرارة بشكل أفضل. فالكثير من الخبراء أصلا ينصحون بشحن الجهاز بعد إزالة الحافظة.
ما عليك تجنبه
تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بالأفكار التي تصور تبريد الهاتف الذكي باستخدام مكعبات الثلج، ووضعه داخل الثلاجة، وقلب الجهاز في حوض السباحة، وحتى تشغيله تحت الماء.
لا تفعل هذه الأشياء بهاتفك الذكي، حتى لو كان معتمدًا للحماية من الماء. فيمكن أن تتلاشى الحماية من كل ذلك مع الاستخدام، وجميع الحيل المذكورة أعلاه لتبريد هاتفك يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تلفه بشكل دائم.
حدد طريقة الشحن
في بعض موديلات آيفون، يمكنك الاختيار يدويًا بين شحن البطارية المحسن، والحد الأقصى بنسبة 80%، ولا شيء.
وعند اختيار حدّ 80%، سيتم شحن جهاز آيفون الخاص بك بنسبة تصل إلى 80% تقريبًا ثم يتوقف عن الشحن. إذا انخفض مستوى شحن البطارية إلى 75%، فسيتم استئناف الشحن حتى يصل مستوى شحن البطارية إلى حوالي 80% مرة أخرى.
ولتشغيل أو إيقاف هذه الميزة انتقل إلى الإعدادات من ثم البطارية وبعدها صحة البطارية والشحن وحدد 80%، أو أي خيار آخر يناسبك.