الآيفون لا يشحن أكثر من 80%.. لا داعي للقلق

أبلغ العديد من مستخدمي آيفون أنهم يشعرون بالقلق لأن الهواتف الخاصة بهم لا تشحن بنسبة تزيد عن 80%، لكن، بصراحة لا داعي للقلق، فهذه في الواقع ميزة مصممة للمساعدة في حماية الجهاز وصحة البطارية.

الحرارة السبب

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك لا يشحن بنسبة تزيد عن 80%، خاصة في هذا الوقت من العام، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب الحرارة.

تتم برمجة أجهزة آيفون لإيقاف الشحن مؤقتًا عندما يتجاوز الجهاز الحد الأقصى لدرجة الحرارة، مما يحميه من الأضرار المحتملة الناجمة عن ذلك.

كيفية حل هذه القضية؟

بالتأكيد لا يوجد حل أفضل من الانتظار حتى تنخفض حرارة جهاز الآيفون الخاص بك. وبمجرد أن يحصل ذلك، سيتم استئناف الشحن تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي تدخل من المستخدم.

لكن إذا كنت شخصًا لا يستخدم شاحنًا لاسلكيًا، فانتقل إلى شاحن سلكي، على الأقل خلال فصل الصيف، أو اشحن الجهاز ليلًا، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل بكثير.

كذلك يمكنك أيضًا منع ارتفاع درجة حرارة الهاتف عن طريق شحنه في مكان أكثر برودة. وفي بعض الحالات، تساعد إزالة حافظة الهاتف أيضًا على تبديد الحرارة بشكل أفضل. فالكثير من الخبراء أصلا ينصحون بشحن الجهاز بعد إزالة الحافظة.