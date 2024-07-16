السعودية.. استدعاء 134 سيارة كهربائية بسبب "خلل غريب"

أعلنت وزارة التجارة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن استدعاء 134 سيارة كهربائية، بسبب اكتشاف خلل غريب فيها، يتعلق بإمكانية تشكل الجليد على الزجاج الأمامي.

وقالت الوزارة إنها رصدت وجود "خلل في سخانات سائل التبريد قد يؤدي إلى عدم إذابة الجليد المتراكم على الزجاج الأمامي؛ ما يعيق رؤية السائق، ويزيد خطر وقوع حادث".

وأوضحت أن الإجراء المطلوب من ملاك السيارات المستدعاة، تثبيت التحديث اللازم عن بُعد (OTA) دون الحاجة إلى زيارة الشركة.

وأضافت أنها تستهدف السلامة من الاستدعاء الذي يشمل 134 سيارة من عدة طرازات من "لوسيد" من موديل العام 2023.

ووجد الاستدعاء ردود فعل كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حضرت الطرافة في كثير من تعليقات أصحابها بالنظر إلى درجات الحرارة العالية في غالبية مناطق المملكة والمنطقة، بينما يندر تشكل الجليد في السعودية شتاءً.

وافتتحت شركة "لوسيد" لصناعة السيارات الكهربائية، والمملوكة بنسبة غالبية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الحكومي، في سبتمبر الماضي، أول مصنع لها في السعودية، وبدأت بتسليم السيارات الكهربائية بالفعل لمشترين.

ويقع المصنع في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في غرب المملكة المطلة على البحر الأحمر، ليكون أول مصنع للشركة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي ينتج مصنعها الرئيس هناك السيارات الكهربائية أيضًا.