"غوغل" تتيح تجربة الملابس عبر الذكاء الاصطناعي

لا يزال الذكاء الاصطناعي يعرض مزاياه التقنية بشكل مستمر، فقد أعلنت شركة "غوغل" إطلاق ميزة تمكن المستخدمين من تجربة الملابس التي يشترونها عبر الإنترنت من خلال الذكاء الاصطناعي.

وجاءت غوغل بالميزة بعد أن اتفق المتسوقون بأنه من الصعب معرفة الشكل الذي ستبدو عليه الملابس قبل شرائها من خلال مواقع الإنترنت.

وتعمل الميزة من خلال أخذ صورة للملابس تعكس بدقة كيفية ثنيها وطيها وتمددها وتشكيل التجاعيد والظلال على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء.

وقالت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، إنها اختارت أشخاصا بدرجات ألوان مختلفة للبشرة، وأنواع الشعر والأحجام والأشكال.