تقنية لتوصيل الدواء داخل أضيق تعرجات الجهاز الهضمي

طور باحثون تقنية ثورية تمثلت بروبوتات مغناطيسية لينة، صغيرة ورشيقة بما فيه الكفاية، للتنقل داخل أضيق تعرجات الجهاز الهضمي لتوصيل الأدوية مباشرة إلى الأماكن التي تحتاج للعلاج.

ووفق صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، طور التقنية باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية، وجامعة كارنيغي ميلون في الولايات المتحدة.

ويمكن لتلك الروبوتات القيام بحركات أكروباتية، مثل التمدد والقفز والتمايل للقيام بمهمتها داخل سائل ممغنط يتم التحكم في قطراته باستخدام مجال مغناطيسي خارجي.

ووفق الصحيفة، فإن قطرات السائل الممغنط، يمكن أن تشكل بدورها غلافا اصطناعيا (أشبه بكبسولة) للالتفاف حول أي عنصر أو مادة ونقلها (في التجربة كانت دواء داخل الجهاز الهضمي) داخل جسم الإنسان.