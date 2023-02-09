تقنية لتوصيل الدواء داخل أضيق تعرجات الجهاز الهضمي
طور باحثون تقنية ثورية تمثلت بروبوتات مغناطيسية لينة، صغيرة ورشيقة بما فيه الكفاية، للتنقل داخل أضيق تعرجات الجهاز الهضمي لتوصيل الأدوية مباشرة إلى الأماكن التي تحتاج للعلاج.
ووفق صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، طور التقنية باحثون من جامعة هونغ كونغ الصينية، وجامعة كارنيغي ميلون في الولايات المتحدة.
ويمكن لتلك الروبوتات القيام بحركات أكروباتية، مثل التمدد والقفز والتمايل للقيام بمهمتها داخل سائل ممغنط يتم التحكم في قطراته باستخدام مجال مغناطيسي خارجي.
ووفق الصحيفة، فإن قطرات السائل الممغنط، يمكن أن تشكل بدورها غلافا اصطناعيا (أشبه بكبسولة) للالتفاف حول أي عنصر أو مادة ونقلها (في التجربة كانت دواء داخل الجهاز الهضمي) داخل جسم الإنسان.
وذكر الباحثون أن هذه القطرات نجحت في التنقل عبر تعرجات مقعدة، وتجاوزت عوائق متنوعة داخل الجهاز الهضمي، كما نجحت في التموضع داخل ثقوب صغيرة في الجدران.
وأوضح الباحثون أن الكبسولة السائلة يمكن أن يبتلعها المريض عبر الفم أو إدخالها لجسمه عبر المنظار، حيث تقوم عند وصولها للمنطقة المصابة بإطلاق محتوياتها بطريقة دقيقة للذهاب للمنطقة المحددة، بدلا من أن تتناثر بشكل عشوائي في جميع أنحاء العضو.
وذكرت الصحيفة أن هذه الدراسة وغيرها تأتي في إطار جهود علمية متواصلة منذ سنوات، تهدف لإنشاء أدوات صغيرة ولينة للتطبيقات الحيوية لتسهيل عمليات توصيل الأدوية إلى المناطق المصابة وعمليات زراعة الخلايا.