انقطاع جزئي في خدمات غوغل يضرب تركيا وأجزاء من أوروبا

قال نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي لشؤون الاتصالات وهيئة محلية لمراقبة الإنترنت، إن بعض خدمات شركة غوغل بما في ذلك يوتيوب لم تكن متاحة في تركيا وبعض أجزاء من أوروبا اليوم الخميس.

وقالت جمعية حرية التعبير، التي ترصد الرقابة المحلية على شبكة الإنترنت في البلاد، إن الانقطاع في خدمة غوغل التابعة لشركة ألفابت بدأ نحو الساعة العاشرة صباحًا (0700 بتوقيت غرينتش) في تركيا.

وقال نائب الوزير عمر فاتح سايان على موقع إكس، إن هيئة مراقبة الأمن السيبراني المحلية طلبت تقريرًا فنيًّا من شركة غوغل.

وأظهرت خريطة نشرها سايان، أن تركيا وأجزاء كبيرة من جنوب شرق أوروبا وبعض المواقع في أوكرانيا وروسيا وغرب أوروبا تأثرت بانقطاع خدمات غوغل.