شركة فرنسية ناشئة تعتزم إزالة المخلفات الفضائية

تعتزم شركة "دارك" الفرنسية الناشئة ترسيخ وجود لها في مطار بوردو - ميرينياك في إقليم جيروند سنة 2024، رغبةً منها في إزالة المخلفات الفضائية التي تحمل خطرًا على "البنى التحتية" الفضائية، على ما أفاد بيان للشركة الأربعاء.

وتبدي الشركة المتخصصة في "حماية الفضاء وأمنه" رغبةً في تَوَلّي "مسألة ضرورية" تتمثل بتنظيف الفضاء الذي يرتفع فيه خطر تسجيل اصطدامات بسبب المخلفات.

وتأسست "دارك" عام 2021 على يد كلايد لاهين وغيّوم أوفان، وهما رجلان كانا عملا سابقًا في شركة "ام بي دي ايه" المصنّعة للصواريخ.

وترصد الوكالة الفضائية الأوروبية ما يزيد على 36 ألف قطعة من الحطام يزيد حجمها عن 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى ملايين من القطع الأخرى الأصغر حجمًا التي تدور حول الأرض.

وأوضح كلايد لاهين أن "الكميات الكبيرة من الحطام الفضائي ليست المشكلة الوحيدة، إذ يكمن الخطر في وجود أجسام في الفضاء لا قدرة على التحكم بها".

ولجمع هذه المخلفات، أشارت "دارك" إلى أنها ابتكرت "نظامًا يتيح الوصول إلى أي نقطة من المدار السفلي في أقل من 24 ساعة، لسحب المخلفات الخطرة".