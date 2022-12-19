أول طائرة ركاب مطورة في الصين تشق طريقها للخارج
كشفت الصين اليوم أنها سلمت أول طائرة إقليمية مطورة محلياً في البلد الآسيوي وتحمل اسم "أيه آر جيه 21" ARJ21 إلى أول عميل خارجي، بحسب وكالة الأنباء الصينية.
وسلمت الصين الطائرة إلى شركة "ترانسنوسا" TransNusa وهي شركة طيران إندونيسية، لتكون بذلك أول طائرة ركاب صينية مطورة محليا تدخل الأسواق الخارجية.
وتم تصميم الطائرة لتضم 95 مقعدا، كلها ضمن الدرجة الاقتصادية، وطلي جسدها الخارجي بألوان الأزرق والأصفر والأخضر، وفق شركة الطيران التجاري الصينية الحكومية "كوماك" Comac.
وقالت "كوماك" المملوكة للدولة الصينية، إن الطائرة النفاثة الإقليمية مناسبة تمامًا لاحتياجات سوق الطيران سريع النمو في إندونيسيا والذي يخدم العديد من الجزر.
ويبلغ مدى طائرات "أيه آر جيه21" الإقليمية المطورة محليا في الصين، ما يصل إلى 3700 كم، حيث يمكن للطائرة التحليق في مناطق جبال الألب والهضاب، والتكيف مع ظروف المطار المختلفة.
وذكرت "كوماك" أنه حتى الآن، تم تسليم ما يقرب من 100 طائرة من طراز "أيه آر جيه21" لعملائها منذ أن دخلت الطائرة العملية التجارية في العام 2016.
وتعمل الطائرة المطورة محلياً في الصين، على أكثر من 300 طريق جوي إلى أكثر من 100 مدينة وتنقل أكثر من 5.6 مليون مسافر.