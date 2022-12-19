أول طائرة ركاب مطورة في الصين تشق طريقها للخارج

كشفت الصين اليوم أنها سلمت أول طائرة إقليمية مطورة محلياً في البلد الآسيوي وتحمل اسم "أيه آر جيه 21" ARJ21 إلى أول عميل خارجي، بحسب وكالة الأنباء الصينية.

وسلمت الصين الطائرة إلى شركة "ترانسنوسا" TransNusa وهي شركة طيران إندونيسية، لتكون بذلك أول طائرة ركاب صينية مطورة محليا تدخل الأسواق الخارجية.

وتم تصميم الطائرة لتضم 95 مقعدا، كلها ضمن الدرجة الاقتصادية، وطلي جسدها الخارجي بألوان الأزرق والأصفر والأخضر، وفق شركة الطيران التجاري الصينية الحكومية "كوماك" Comac.