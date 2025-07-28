ماسك يعلن عن صفقة بين "سامسونغ" و"تيسلا"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك الاثنين، أنّ مصنع "سامسونغ إلكترونيكس" في تكساس سيُورّد رقائق لشركته، عقب إعلان الشركة الكورية عن صفقة بقيمة 16,5 مليار دولار.

وكتب عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سيُخصّص مصنع سامسونغ العملاق الجديد في تكساس لتصنيع شريحة ايه 16 من الجيل التالي من تيسلا".

وأعلنت "سامسونغ" الاثنين أنها أبرمت اتفاقية لمدة ثماني سنوات، دون أن تُسمّي الطرف الثاني، بل ذكرت فقط أنها "شركة عالمية كبرى"، بحسب "فرانس برس".

وبموجب الصفقة البالغة قيمتها 16,5 مليار دولار، ستستمر الشراكة التي بدأت في الـ24 من تموز/يوليو، حتى نهاية عام 2033.

وقال ماسك في منشور ثان "سألتزم شخصيًّا بتسريع وتيرة التقدم. إنّ موقع المصنع مثالي، ليس بعيدًا عن منزلي".

كانت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أعلنت في بداية الشهر أنها تتوقع تراجعًا بنسبة 56% على أساس سنوي في أرباحها التشغيلية خلال الربع الثاني، بسبب القيود الأمريكية على تصدير المكونات المتقدمة إلى الصين.

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رغم الجهود المبذولة لأكثر من عام لسد الفجوة مع منافستها الكورية الجنوبية في مجال الرقائق شركة "إس كيه هاينكس"، واجهت "سامسونغ" صعوبات في توفير كميات كبيرة من رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، الضرورية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

اتجهت المجموعة بشكل متزايد نحو السوق الصينية، إلا أنّ هذه السوق باتت تحت الضغط بعد أن فرضت واشنطن قيودًا على هذا القطاع؛ ما منع الشركات الأمريكية من تصدير رقائقها إليها.